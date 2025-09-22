Milei convocó al Gabinete y a la mesa política en medio de la confirmación de que negocian un nuevo préstamo con EE.UU.

El presidente se retiró a las 13 de la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos, a la espera de abordar el avión a las 19hs rumbo a Nueva York, para reunirse este martes con Donald Trump y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Milei buscó así dar un mensaje de tranquilidad a los mercados, en otra jornada de alta volatilidad, después de que el viernes último la suba del dólar por encima del techo de la banda acordada con el FMI, obligara al Banco Central a salir a vender reservas por más de 1100 millones de dólares en los últimos 3 días hábiles.

Milei recibió el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent y le respondió

La partida de Milei a EE.UU. que en principio estaba prevista para el domingo a la noche, se postergó hasta este lunes a las 19hs, pero antes, esta mañana, el Gobierno argentino recibió un fuerte espaldarazo político de parte del titular del Tesoro de Donald Trump.

Scott Bessent confirmó en un hilo de mensajes de la red social X, que la administración de Donald Trump apoya al gobierno argentino y que van a anunciar una ayuda financiera después de la reunión prevista para este martes.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de EE.UU. (@USTreasury) está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, dijo Bessent esta mañana en X.

El funcionario de Trump confirmó que mantendrá una reunión con el presidente Milei el martes en Manhattan y que “más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión”.

El secretario del Tesoro anticipó que “estas opciones pueden incluir líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”.

En un fuerte espaldarazo político a Milei, Bessent señaló que desde el Gobierno de Trump “seguimos confiando en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande”, señala en otro mensaje que fue rápidamente respondido por Milei en X.

"Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el… https://t.co/odG0tjgyTE — Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025

Por su parte, el presidente argentino respondió con otro mensaje en el que expresó su “enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”.

Milei agregó que “los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Posteriormente, llegó un nuevo apoyo de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, también a través de la red X, con quien Milei y Luis Caputo esperan reunirse este martes en Nueva York, al término de la reunión bilateral con Donald Trump, en el marco de la cumbre de la ONU.

"We welcome @SecScottBessent's statement of support for Argentina. This underscores the crucial role of partners in promoting strong policies for stabilization and growth for the benefit of the people of Argentina. https://t.co/sl5J2Ziijp — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 22, 2025

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de @SecScottBessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, dijo Georgieva en un mensaje de apoyo al gobierno en medio de la incertidumbre de los mercados por las dudas en medio del proceso electoral, sobre la fortaleza del Gobierno para sostener el plan económico.

El ministro de Economía, Toto Caputo, le respondió también en X: “Gracias Kristalina por tu permanente apoyo y el de todo el equipo del FMI”.