Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Milei convocó al Gabinete y a la mesa política en medio de la confirmación de que negocian un nuevo préstamo con EE.UU.

Milei recibió el apoyo del Tesoro norteamericano, que confirmó la negociación del préstamo. Antes de partir a EE.UU. el presidente convocó al Gabinete en Casa Rosada para explicar a los ministros las condiciones del préstamo de Donald Trump.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei reúne al Gabinete en Casa Rosada antes de partir este lunes a EE.UU. para negoiar con Scott Bessent y Donald Trump un préstamo del Tesoro para frenar la corrida cambiaria.Foto Archivo Casa Rosada.

El presidente Javier Milei demoró este lunes su viaje a Nueva York, para firmar la suspensión de las retenciones al campo, y convocó a una urgente reunión de la mesa política nacional y posteriormente del Gabinete de ministros, para definir los próximos pasos a seguir en materia de política cambiaria y monetaria.

Leé también Cuántos dólares cree el Gobierno que entrarán del campo con la suspensión de las retenciones y cuánto cuesta la medida
Javier Milei y ministro de Economía, Luis Toto Caputo, postergaron viaje a EE.UU. para firmar el decreto que suspende las retenciones a las exportaciones de granos por un mes. ¿Cuánto dejarán de recaudar en octubre? foto: Archivo.

Las reuniones se dieron en el marco de fuertes expectativas por el inicio de otra jornada de nerviosismo en los mercados y las negociaciones de un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, con el objetivo de frenar la profundización de una corrida cambiaria antes de las elecciones.

Milei llegó a las 9,45 este lunes a la Casa Rosada y convocó para las 10,30 a la mesa política nacional que integran su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni.

Finalizado ese cónclave político, Milei convocó a reunión de todos los ministros, con excepción del canciller Gerardo Werthein, quien ya se encuentra en EE. UU. esperando la llegada del presidente y una reducida comitiva que integrarán Karina Milei, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

El presidente se retiró a las 13 de la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos, a la espera de abordar el avión a las 19hs rumbo a Nueva York, para reunirse este martes con Donald Trump y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Milei buscó así dar un mensaje de tranquilidad a los mercados, en otra jornada de alta volatilidad, después de que el viernes último la suba del dólar por encima del techo de la banda acordada con el FMI, obligara al Banco Central a salir a vender reservas por más de 1100 millones de dólares en los últimos 3 días hábiles.

Milei recibió el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent y le respondió

La partida de Milei a EE.UU. que en principio estaba prevista para el domingo a la noche, se postergó hasta este lunes a las 19hs, pero antes, esta mañana, el Gobierno argentino recibió un fuerte espaldarazo político de parte del titular del Tesoro de Donald Trump.

Scott Bessent confirmó en un hilo de mensajes de la red social X, que la administración de Donald Trump apoya al gobierno argentino y que van a anunciar una ayuda financiera después de la reunión prevista para este martes.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de EE.UU. (@USTreasury) está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, dijo Bessent esta mañana en X.

El funcionario de Trump confirmó que mantendrá una reunión con el presidente Milei el martes en Manhattan y que “más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión”.

El secretario del Tesoro anticipó que estas opciones pueden incluir líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”.

En un fuerte espaldarazo político a Milei, Bessent señaló que desde el Gobierno de Trump “seguimos confiando en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande”, señala en otro mensaje que fue rápidamente respondido por Milei en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970112820923547924&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el presidente argentino respondió con otro mensaje en el que expresó su “enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”.

Milei agregó que “los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Posteriormente, llegó un nuevo apoyo de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, también a través de la red X, con quien Milei y Luis Caputo esperan reunirse este martes en Nueva York, al término de la reunión bilateral con Donald Trump, en el marco de la cumbre de la ONU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1970152664647532947&partner=&hide_thread=false

Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de @SecScottBessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, dijo Georgieva en un mensaje de apoyo al gobierno en medio de la incertidumbre de los mercados por las dudas en medio del proceso electoral, sobre la fortaleza del Gobierno para sostener el plan económico.

El ministro de Economía, Toto Caputo, le respondió también en X: “Gracias Kristalina por tu permanente apoyo y el de todo el equipo del FMI”.

