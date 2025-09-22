En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Camión
carne
MENDOZA

Un vuelco de un camión con carne terminó en balas de goma y gases lacrimógenos contra vecinos

Un camión frigorífico cargado con carne cayó desde un puente en Guaymallén tras chocar con una camioneta y provocó una insólita escena.

Un cordón policial se formó para resguardar la carne que terminó volcada tras el accidente. (Foto: Gentileza El Sol).

Un cordón policial se formó para resguardar la carne que terminó volcada tras el accidente. (Foto: Gentileza El Sol).
Leé también Impactante vuelco de un micro en Villa Traful: hay más de 20 turistas heridos y varios están graves
Un micro volcó en Villa Traful: cinco personas están graves. (Foto: Gentileza Diario Río Negro)

El siniestro ocurrió cerca de las 11.30 en el Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre, cuando el camión perdió el control tras chocar con una camioneta utilitaria que trasladaba helado. El rodado cayó desde un puente de unos cinco metros y quedó volcado sobre la calle, con la cabina destruida. El conductor quedó atrapado en el habitáculo, pero fue rescatado por personal de Defensa Civil y testigos.

Embed

El hombre sufrió heridas leves y está fuera de peligro, al igual que uno de los ocupantes del utilitario.

Mientras la carga de carne permanecía desparramada, vecinos que circulaban por la zona se acercaron y comenzaron a exigir que se les entregara la mercadería. Lo que empezó con comentarios y risas derivó en tensión, y agentes policiales montaron un operativo para resguardar la carga. Al resistirse algunos, los uniformados utilizaron balas de goma y gases contra los vecinos.

Prefectura y efectivos de seguridad mantenían la zona acordonada durante la tarde para evitar nuevos intentos de saqueo. La calle Cañadita Alegre y parte del Acceso Este permanecían cortados, lo que generó demoras en el tránsito en plena hora pico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Camión carne Mendoza Vecinos
Notas relacionadas
Accidente en Villa Traful: cuál es el estado de salud de las víctimas del vuelco del colectivo
Giro en el caso Loan: un testigo reservado aportó un fuerte dato y la investigación podría dar un vuelco
Tragedia en Neuquén: perdió el control del camión, cayó por un barranco y murió en el acto

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar