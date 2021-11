La medida del oficialismo, en consecuencia, desató la polémica y acusaciones por parte de la oposición hacia el Frente de Todos.

Las críticas de la oposición

ricardobussi.jpg

El legislador de Fuerza Republicana y candidato a senador, Ricardo Bussi, apuntó contra el peronismo porque “no quiere mejorar la calidad de vida de nadie, te quiere pobre y necesitado para comprarte con dos pesos con cincuenta”. En declaraciones a LG PLay, indicó: “Pretende someterte con dinero público para tenerte en un puño”

"Hay un fallo federal de la jueza María Servini que prohíbe estas prácticas, pero al oficialismo provincial no le importa, porque no les interesan la institucionalidad, la Justicia ni las normas”, indicó el candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Germán Sánchez.

El candidato por el Frente Amplio por Tucumán (FAT), Federico Masso, dijo que lo ocurrido en el hipódromo “resume el modelo de corrupción e impunidad” de quienes utilizan dineros públicos para sostener el poder a cualquier precio. “Esta práctica del oficialismo, junto a un sector de la oposición de JxC, son los que creen que todo se puede. Exhortamos a los tucumanos de bien que no caigan en la trampa del bifrentismo”, argumentó.

El Gobierno de Tucumán dio marcha atrás con el subsidio

jaldo-tucuman.jpg

Tras la polémica, el gobernador Jaldo indicó a La Gaceta que la asistencia es una nueva cuota de subsidios que vienen otorgándose desde hace meses y resolvió suspender el pago de este beneficio.

“Debido a los cuestionamientos políticos que ponen en duda los programas provinciales, aunque faltan 10 días para las elecciones, he ordenado que no se pague nada a partir de mañana (por ayer) hasta después del 14; fuese cual fuere el tipo de subsidio y la norma que lo sostenga. No por cuestiones políticas vamos a dejar de ayudar a la gente”, dijo el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo.

"La oposición no sabe lo que es no llegar a fin de mes"

rojas-tucuman.jpeg

El legislador oficialista Juan Rojas (Frente de Todos) se mostró de acuerdo con la suspensión de la entrega masiva de subsidios de $ 5.000 en Tucumán. Sin embargo, advirtió que la ayuda es necesaria para afrontar la crisis actual.

"Acertada decisión de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, de suspender el pago de asistencias sociales hasta después de las elecciones para evitar malas interpretaciones", aseveró Rojas. Y agregó: "La oposición, al parecer, no sabe lo que significa no llegar a fin de mes, no poder poner un pan sobre la mesa".