El Gobierno venezolano prometió que todos los presos políticos serán liberados la semana que viene

Rodríguez también planteó la necesidad de avanzar en un proceso de reconciliación nacional y convocó a un ejercicio de autocrítica colectiva. “Pedir perdón y rectificar, pero también perdonar”, expresó.

Cómo es la iniciativa

La propuesta de amnistía general fue presentada la semana pasada por Delcy Rodríguez y, de acuerdo con lo expuesto en el debate parlamentario, no se limita a la liberación de detenidos. El texto también prevé mecanismos de “reparación de las víctimas” de las manifestaciones antigubernamentales registradas en los últimos años.

El proyecto alcanza a personas detenidas por delitos políticos desde 1999, período que coincide con el inicio de los gobiernos chavistas, y deja expresamente fuera a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El debate legislativo se desarrolla en paralelo a un proceso de excarcelaciones graduales que comenzó el 8 de enero, luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

Si bien ya se produjeron algunas liberaciones, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal advirtieron sobre diferencias entre las cifras oficiales y las verificadas por la sociedad civil, una situación que mantiene a familiares de detenidos en vigilia permanente frente a centros de detención como Zona 7.

El avance del proyecto cuenta con el respaldo pleno del oficialismo en la Asamblea Nacional, aunque sectores de la oposición y organismos de derechos humanos continúan reclamando mayor transparencia y garantías de justicia en la aplicación de la ley.