Política
Venezuela
Presos
A LA ESPERA DE LA LEY DE AMNISTÍA

El Gobierno venezolano prometió que todos los presos políticos serán liberados la semana que viene

Jorge Rodríguez aseguró ante familiares de detenidos que las excarcelaciones comenzarán la semana próxima si la Asamblea Nacional sanciona de manera definitiva la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez.

El Gobierno venezolano prometió que todos los presos políticos serán liberados la semana que viene

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se presentó este viernes en el centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, donde dialogó con familiares de presos políticos que mantienen una vigilia en el lugar y les prometió que las liberaciones se concretarán la próxima semana si avanza la ley de amnistía impulsada por la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez. Según aseguró, “entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes estarán todos sueltos”.

El anuncio se dio en el marco de las consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía, que ya fue aprobado en un primer debate legislativo y debe atravesar una segunda discusión para quedar sancionado de manera definitiva.

Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez Cabello Reuters

En ese contexto, Rodríguez confirmó que el tratamiento final del texto será el próximo martes y garantizó que ese mismo día comenzarán las excarcelaciones. “Ya aprobamos la ley ayer; el martes se le da la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Ese mismo día salen todos. Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido”, afirmó ante los familiares de los detenidos.

Durante una actividad transmitida por la televisión estatal, el titular del Parlamento llamó a escuchar los reclamos de madres y familiares de personas detenidas por motivos políticos y alentó a que la sociedad participe del debate del proyecto. En ese sentido, sostuvo que “todas las ideas son buenas y bienvenidas” para enriquecer la norma antes de su sanción definitiva.

Rodríguez también planteó la necesidad de avanzar en un proceso de reconciliación nacional y convocó a un ejercicio de autocrítica colectiva. “Pedir perdón y rectificar, pero también perdonar”, expresó.

Cómo es la iniciativa

La propuesta de amnistía general fue presentada la semana pasada por Delcy Rodríguez y, de acuerdo con lo expuesto en el debate parlamentario, no se limita a la liberación de detenidos. El texto también prevé mecanismos de “reparación de las víctimas” de las manifestaciones antigubernamentales registradas en los últimos años.

El proyecto alcanza a personas detenidas por delitos políticos desde 1999, período que coincide con el inicio de los gobiernos chavistas, y deja expresamente fuera a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El debate legislativo se desarrolla en paralelo a un proceso de excarcelaciones graduales que comenzó el 8 de enero, luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

Si bien ya se produjeron algunas liberaciones, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal advirtieron sobre diferencias entre las cifras oficiales y las verificadas por la sociedad civil, una situación que mantiene a familiares de detenidos en vigilia permanente frente a centros de detención como Zona 7.

El avance del proyecto cuenta con el respaldo pleno del oficialismo en la Asamblea Nacional, aunque sectores de la oposición y organismos de derechos humanos continúan reclamando mayor transparencia y garantías de justicia en la aplicación de la ley.

