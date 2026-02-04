Liberaron a otro argentino detenido en Venezuela: quién es Roberto Baldo

Tras su detención, la pareja permaneció varios días sin contacto con familiares ni información oficial sobre su paradero. Recién el 2 de diciembre habrían sido llevados ante un juez, audiencia en la que se les imputó el delito de terrorismo.

El empresario, que además posee nacionalidad venezolana, fue alojado en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado de Miranda. Su esposa, en tanto, fue trasladada a una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en la zona de El Valle, en Caracas.

centro de detención Yare III Venezuela

Foro Penal señaló que la causa que derivó en la detención de la pareja estaría vinculada con un sobre que habría quedado en el local gastronómico de Baldo y que debía ser entregado por un mensajero en la embajada argentina.

Aunque el caso tuvo menciones en medios europeos —debido a que Espinosa también cuenta con ciudadanía española—, el entorno familiar optó por no exponer públicamente la situación. Por eso, desde la Cancillería argentina, el seguimiento se llevó adelante con extremo hermetismo.

La denuncia por la violación a los derechos humanos

El complejo penitenciario donde estuvo detenido Baldo se encuentra en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas, una zona que concentra tres cárceles. Sobre esas unidades pesan reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones especializadas y medios locales advirtieron sobre prácticas de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que alrededor de 300 internos fueron sometidos a regímenes de aislamiento total y que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin acceso a tratamiento médico.

La celebración de Bullrich

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich, celebró en redes sociales la liberación del argentino: "Roberto vuelve a casa. Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia".

"Pero todavía faltan Nahuel y Germán. Tienen que ser todos”, pidió Bullrich sobre los otros dos presos argentinos, de los que se aguarda su liberación: el gendarme Nahuel Agustín Gallo y el abogado Germán Giuliani.

La liberación de Gustavo Gabriel Rivara

La liberación de Baldo se suma a la de Gustavo Gabriel Rivara, otro de los argentinos que permanecían detenidos en Caracas. La información fue confirmada por el canciller Pablo Quirno este lunes.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, informó el funcionario.

Gustavo Gabriel Rivara

Y agregó: “La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad".

Según trascendió, Rivara habría estado alojado en El Helicoide sin cargos formales ni un proceso judicial público, en un caso considerado de detención arbitraria. La confirmación oficial de su identidad se logró recién hace algunos días.

En las últimas horas, su nombre volvió a circular en el sitio venezolano Reportes Ya donde informaron sobre su situación y estado de salud. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, señalaron en un posteo.

En esa misma publicación, se menciona que Rivara tiene formación en teología y que comenzó a viajar tras la muerte de su madre, con pasos por Cuba en 2001 y una primera detención en 2002 al ingresar a Venezuela. Según registros oficiales, nació el 24 de junio de 1973 y residía en Castelar, provincia de Buenos Aires.