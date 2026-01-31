Cautela entre los familiares de Gallo y Giuliani ante la amnistía de presos políticos anunciada en Venezuela
María Alexandra Gómez, esposa del gendarme, y Virginia Rivero, pareja del abogado, reclamaron celeridad en el proceso de liberación. Preocupación por la condición física de los detenidos.
María Gómez, esposa de Nahuel Gallo, y los familiares de Germán Giuliani se pronunciaron horas después del anuncio de la amnistía para los presos políticos en Venezuela.
El anuncio de una amnistía general para presos políticos en Venezuela, realizado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, despertó expectativa y desconfianza entre los familiaresde los argentinos detenidos en el país. Aunque celebran la posibilidad de que sus seres queridos recuperen la libertad, advierten que el entusiasmo está atravesado por antecedentes de demoras y promesas incumplidas por parte del chavismo.
A 419 días de la desaparición forzada de Nahuel Gallo, su esposa, María Alexandra Gómez, expresó serias dudas sobre la efectividad del anuncio. En una entrevista televisiva sostuvo que el proceso de excarcelación “ha sido lento” y que no refleja el compromiso que las autoridades aseguran asumir. “El desgaste físico y emocional de la familia es enorme”, remarcó.
En la misma línea, Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, afirmó que la expectativa está condicionada a que la amnistía incluya efectivamente a todos los detenidos, en particular a los ciudadanos argentinos. “Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando para conseguir la libertad de todos”, señaló al medio TN.
Vanessa, hermana de Giuliani, reclamó celeridad para que la iniciativa no quede solo en un anuncio. “Es lo que pedimos, que no nos tengan en vilo, como pasó cuando anunciaron liberaciones el 8 de enero y todavía estamos acá”, advirtió.
Denuncias por el estado de los detenidos
Gómez detalló que este sábado los familiares volvieron a reunirse en el Centro venezolano-argentino para reclamar sin descanso la excarcelación plena. Aseguró además que el contacto con Gallo sigue siendo extremadamente limitado. “Mi mamá está ahora en Rodeo I intentando ingresar artículos de higiene y se lo volvieron a negar”, contó. “Anhelo la llamada de Nahuel, anhelo su libertad”, subrayó.
Las denuncias también apuntan a la falta de garantías sobre la integridad física de los presos. “Los tuvieron sin comer”, aseguró Vanessa Giuliani, quien alertó sobre un grave deterioro en la salud de los detenidos. La preocupación se extiende a “más de 60 extranjeros detenidos en Venezuela y a los venezolanos inocentes que siguen injustamente presos”.
Pedido de presión diplomática
María Gómez insistió en que la prioridad es proteger la integridad física de los arrestadosy pidió al Gobierno argentino redoblar la presión diplomática. Señaló que el desgaste psicológico es extremo mientras las familias continúan acampando en las inmediaciones de penales como Rodeo I, Yare II, Zona 7 y Boleíta. “Es momento de dar un paso hacia la humanidad, porque eso es lo que está faltando en Venezuela”, afirmó.
El anuncio de la amnistía
La amnistía fue anunciada el viernes por la noche por Delcy Rodríguez, semanas después de asumir la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro. La iniciativa busca abarcar todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad y fue presentada durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, con transmisión de la cadena estatal.
Rodríguez explicó que el proyecto será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional y sostuvo que apunta a “reparar las heridas de la confrontación política y reencauzar la convivencia”. También pidió a los beneficiarios de la medida que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.
Mientras tanto, las familias de los detenidos esperan hechos concretos y advierten que, sin liberaciones inmediatas, la amnistía corre el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida.