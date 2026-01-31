Cautela entre los familiares de Gallo y Giuliani ante la amnistía de presos políticos anunciada en Venezuela

Denuncias por el estado de los detenidos

Gómez detalló que este sábado los familiares volvieron a reunirse en el Centro venezolano-argentino para reclamar sin descanso la excarcelación plena. Aseguró además que el contacto con Gallo sigue siendo extremadamente limitado. “Mi mamá está ahora en Rodeo I intentando ingresar artículos de higiene y se lo volvieron a negar”, contó. “Anhelo la llamada de Nahuel, anhelo su libertad”, subrayó.

Las denuncias también apuntan a la falta de garantías sobre la integridad física de los presos. “Los tuvieron sin comer”, aseguró Vanessa Giuliani, quien alertó sobre un grave deterioro en la salud de los detenidos. La preocupación se extiende a “más de 60 extranjeros detenidos en Venezuela y a los venezolanos inocentes que siguen injustamente presos”.

german-giuliani-1401202 Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, afirmó que la expectativa está condicionada.

Pedido de presión diplomática

María Gómez insistió en que la prioridad es proteger la integridad física de los arrestados y pidió al Gobierno argentino redoblar la presión diplomática. Señaló que el desgaste psicológico es extremo mientras las familias continúan acampando en las inmediaciones de penales como Rodeo I, Yare II, Zona 7 y Boleíta. “Es momento de dar un paso hacia la humanidad, porque eso es lo que está faltando en Venezuela”, afirmó.

El anuncio de la amnistía

La amnistía fue anunciada el viernes por la noche por Delcy Rodríguez, semanas después de asumir la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro. La iniciativa busca abarcar todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad y fue presentada durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, con transmisión de la cadena estatal.

Rodríguez explicó que el proyecto será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional y sostuvo que apunta a “reparar las heridas de la confrontación política y reencauzar la convivencia”. También pidió a los beneficiarios de la medida que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.

gallo-pedido-la-libertad Víctor, el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, con un cartel con la imagen de su padre. Pide por su libertad, preso a manos del chavismo venezolano desde el 8 de diciembre de 2024. (Foto: Reuters)

Mientras tanto, las familias de los detenidos esperan hechos concretos y advierten que, sin liberaciones inmediatas, la amnistía corre el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida.