El inesperado guiño de la CGT a un candidato de Juntos por el Cambio que podría convertirse un "abrazo del oso"

Y advierte que se enciende "una luz de alarma sobre la convivencia democrática y pacífica de nuestra comunidad, ejecutados por quienes —escudados en falsas promesas de modernización— presentan viejas recetas ya fracasadas".

Hasta acá los hechos, el comunicado. Pero en la letra chica esconde otra advertencia que se puede convertir en una trampa mortal para un precandidato. Porque el escrito omite deliberadamente a Horacio Rodríguez Larreta. Quizás un guiño; quizás un "abrazo de oso".

¿Cuáles son las propuestas que la CGT repudia en su documento?

"El despido arbitrario y masivo de trabajadores y trabajadoras". "Recortes de beneficios y jubilaciones en el sistema previsional de nuestros adultos mayores". "La privatización del patrimonio público que sólo habilita grandes negociados de particulares, enajenando las riquezas de nuestro país". "Un desguace interesado del sistema de salud que sólo deterioraría las prestaciones y coberturas médicas actuales, entre otras acciones". "Amenazas explícitas de violar derechos laborales y garantías constitucionales".

De alguna manera, la CGT le hace un guiño a Horacio Rodríguez Larreta. "Todos ellos avanzan sobre los derechos de los trabajadores", dice, sin decir. Larreta, no. Al menos por ahora. Quizás Larreta pueda ser el mal menor para el peronismo si pierde las elecciones.

Y da un paso más: "Esta CGT advierte que no está dispuesta a dialogar con quienes promuevan estas propuestas". La CGT ya dialogó hace unas semanas con Larreta en un encuentro reservado. Quizas también sea una advertencia para él, para evitar que avance con propuestas de este tipo.

Una buena para "Horacio" que puede contar con el apoyo (tácito) del gremialismo (al menos el no combativo). Aunque también se puede presentar como el abrazo del oso: si la ciudadanía quiere votar un cambio, quizás no acepte dirigentes moderados que no sean confrontados por el sindicalismo tradicional.

Milei y Bullrich salieron rápido a aprovechar esa ventaja: "A diferencia de las palomas tibias de Cambiemos nosotros no les tenemos miedo. Con nosotros la joda de los sindicalistas ladrones se termina", twitteó el economista.

Bullrich también lo aprovechó: "Atacan porque saben que conmigo se les acaban sus privilegios. Es lo único que realmente defienden hace décadas", puso.

Por ahora, Horacio se mantuvo en silencio.