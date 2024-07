El inesperado paso por la Casa Rosada del diputado que encabezó la visita a Alfredo Astiz

En diálogo con A24.com, Serenellini explicó que la reunión con el Diputado Nacional Benedit Beltrán en su despacho en la Casa Rosada, no tuvo nada que ver con la polémica: "Eso ya pasó, el diputado vino porque estoy visitando todos los miércoles una provincia distinta, en las que me reúno con representantes de las cámaras empresarias, universidades, medios de comunicación y autoridades de las provincias para contar la gestión del gobierno nacional", aclaró.

Diputados de La Libertad Avanza, Benedict Beltran, Lourdes Arrieta y Guillermo Montenegro. Foto Archivo Diputados..png

Serenellini reveló que como parte de las funciones que le pidió Milei, es impulsar "una comunicación directa" con todos los sectores de todas las provincias para "contar la marcha de la gestión del gobierno nacional y traer las necesidades que luego, traslado a cada área y a cada ministerio, para hacer una devolución inmediata".

En ese marco, Serenellini dijo que ya visitó 13 provincias, y las próximas serán el próximo miércoles, Misiones, y continuará por Santa Fe y Entre Ríos. "Beltrán es justamente diputado por la provincia de Entre Ríos", explicó el funcionario nacional.

Eduardo Serenellini con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Foto Prensa de Presidencia..jfif

El secretario de Prensa contó que parte de su función se complementa con la que hacen los ministros del Gabinete a pedido de Milei, para reforzar la relación con las provincias.

En ese sentido, remarcó que "el jefe de Gabinete, el secretario del Interior, y otros ministros como Patricia Bullrich o Sandra Pettovello y la vicepresidenta Victoria Villarruel, también van a las provincias".

¿Qué dijo Milei sobre la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza?

milei y fantino.jpg

El presidente Javier Milei expresó su discrepancia con la visita de seis diputados al penal de Ezeiza donde se reunieron con genocidas de la última dictadura que cumplen condenas por delito de lesa humanidad: "Y no lo hubiera hecho", dijo en la entrevista que le hizo Alejandro Fantino, en Neura.

"Los liberales no somos manada. No manejo a la gente a control remoto. Este espacio tiene libertad. ¿Qué querés? ¿Qué hagan lo que yo digo? Eso no es libertad", agregó Milei, aunque en el bloque libertario recordaron que tienen prohibido cualquier iniciativa legislativa que no sea la que baja Casa Rosada.

Las declaraciones del presidente fueron un mensaje directo a los diputados de La Libertad Avanza que no habrá una defensa cerrada a quienes viajaron a la prisión.

De hecho, fuentes de la Casa Rosada dejaron entrever que Karina Milei le habría ordenado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despegarse del escándalo, a pesar de que utilizaron una combi oficial y la actividad fue registrada por Sharif Menem, secretario del presidente de la Cámara.

Una postura similar había tomado públicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones periodísticas esta semana, en las que dijo que "fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo", planteó la funcionaria tras la cita con Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

En la misma línea, amplió: "Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podes ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver".

Así, con las nuevas palabras de Serenellini, la Casa Rosada dejó en claro que la estrategia sigue siendo dejar solos a los diputados que viajaron a Ezeiza, encabezados por Beltrán Benedit, quien organizó el encuentro, junto a la mendocina Lourdes Arrieta y Guillermo Montenegro que está alineado a Victoria Villarruel.

El escándalo se produce en medio de un clima de extrema tensión en la relación entre el presidente y la Vice, por el escándalo de los cánticos racistas de la Selección y las quejas de Francia, que se potenciaron en las últimas horas con agresiones al seleccionado juvenil que participa de los Juegos Olímpicos en París.

En Casa Rosada buscan bajarle el tono a la polémica para que no se mezcle en la agenda de la primera reunión bilateral que espera tener Milei este viernes a las 6 de la mañana con el presidente Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.