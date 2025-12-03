El insólito desliz del presidente provisional de la Cámara de Diputados: "Que buena que está"
Gerardo Cipolini dejó el micrófono abierto mientras juraban los nuevos legisladores y dejó dos frases llamativas que se volvieron virales.
Los nuevos diputados que asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre juraron este miércoles y en ese contexto el desliz de una voz que provenía del micrófono del presidente provisional de la Cámara llamó la antención mientras la escena era transmitida en vivo. “Che que buena está”, se le escucha decir mientras dos legisladores se acercan al estrado para celebrar el acto protocolar.
En el contexto de la jura de los nuevos 127 legisladores, Gerardo Cipolini, Diputado radical que presidía la sesión, estuvo con el micrófono abierto y dos intervenciones llamarón la atención. Primero cuando dijo: “Che que buena que está…” , resonó en le recinto en vos baja sin dar nombres o género, pero segundos más tarde dio otra pista a lo que se refería.
“Che que buena está la Peruca. tremendo”, se le escucha decir en otro momento antes de que ingrese una nueva tanda de legisladores para jurar como diputados. El misterioso comentario del presidente provisional de la Cámara baja terminó entrando en tema cuando prosigue ya en voz alta: “Señora diputada”.
El acto llamó la atención y se viralizó en las redes sociales que mostraron el corto de los dos susurros a lo que no se sabía a qué se refería Cipolini que reemplazó a Martín Menem al frente de los diputados nacionales.
La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la renovación parcial de sus miembros, fue presidida por el legislador chaqueño Gerardo Cipolini (Juntos por el Cambio) y no por el titular de la Cámara, Martín Menem (La Libertad Avanza).
La responsabilidad de dar el primer golpe de martillo recayó en Cipolini, quien es el diputado de mayor edad, conforme lo establece el artículo 2 del reglamento de la Cámara y la tradición parlamentaria.
Un hito para Chaco
Gerardo Cipolini, tres veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, asumió la presidencia de la sesión preparatoria que se llevará a cabo este miércoles a las 13 horas.
Este hecho, de presiditr la jura, quedó registrado como un hito para la política chaqueña, al ubicar por primera vez a un legislador de esa provincia al frente del Poder Legislativo Nacional durante esta instancia institucional. La presidencia por parte del miembro de mayor edad es clave para la jura de los nuevos integrantes y la conformación de las autoridades de la Cámara Baja.