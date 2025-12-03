El insólito desliz del presidente provisional de la Cámara de Diputados: "Que buena que está"

Embed Segundo pitodurismo en lo que va de sesión https://t.co/BGmVAnIFBr — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) December 3, 2025

La tradición deja a Menem en un segundo plano

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la renovación parcial de sus miembros, fue presidida por el legislador chaqueño Gerardo Cipolini (Juntos por el Cambio) y no por el titular de la Cámara, Martín Menem (La Libertad Avanza).

La responsabilidad de dar el primer golpe de martillo recayó en Cipolini, quien es el diputado de mayor edad, conforme lo establece el artículo 2 del reglamento de la Cámara y la tradición parlamentaria.

Un hito para Chaco

Gerardo Cipolini, tres veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, asumió la presidencia de la sesión preparatoria que se llevará a cabo este miércoles a las 13 horas.

Este hecho, de presiditr la jura, quedó registrado como un hito para la política chaqueña, al ubicar por primera vez a un legislador de esa provincia al frente del Poder Legislativo Nacional durante esta instancia institucional. La presidencia por parte del miembro de mayor edad es clave para la jura de los nuevos integrantes y la conformación de las autoridades de la Cámara Baja.