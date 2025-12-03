Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados y les agradeció a Javier y Karina Milei

Menem le agradeció a Javier y Karina Milei

En su discurso, Menem remarcó: "Es un verdadero honor para mí estar en este lugar e iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara, asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva una etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos".

Menem

El presidente de la Cámara baja destacó el "rumbo" del país desde la asunción de Milei y destacó que éste "empieza a consolidarse". "Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura", celebró.

Además, se detuvo para destacar la figura del jefe de Estado porque, dijo, su "liderazgo permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido Argentina en décadas" y criticó que en los anteriores gobiernos "los argentinos nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el yugo de la inflación, el estancamiento económico y la asfixia estatal sobre las actividades productivas".

En contraste, planteó que "el presidente Milei nos mostró que otro camino es posible, uno de libertad, de desarrollo de la actividad económica en el sector privado y de un Estado que solo establece reglas sin elegir los ganadores".

Además, también ponderó el rol de Karina Milei por su "trabajo constante y estratégico" que resultó "fundamental para mantener alineado el proyecto, fortalecer la articulación institucional y acompañar a esta Cámara en los momentos más sensibles".

En cuanto a su trabajo al frente de la Cámara, Menem destacó que durante los dos años de gestión del gobierno libertario "me propuse siempre cumplir y hacer cumplir el procedimiento legislativo sin moverme un ápice de lo que estipula el reglamento. "A pesar de mi pertenencia absoluta e inquebrantable a La Libertad Avanza me mantuve siempre en la aplicación ecuánime del mismo, incluso cuando resultó contrario a los postulados políticos de nuestro gobierno".