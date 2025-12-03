Julieta Poggio contó la verdad de lo que pasó con Nico Occhiato y lanzó una provocación para Flor Jazmín Peña

El conductor insistió, intentando entender el origen del rumor: “¿De dónde saca Mariana Brey que fuiste vos la que lo coqueteó?”. Con ironía y haciendo una referencia indirecta al conflicto reciente con la China Suárez, Juli respondió: “Será porque esta semana tuve quilombitos. No sé, no entiendo por qué me buscan quilombos”. La frase dejó en claro el estado de agotamiento de la ex GH frente a las versiones que circularon en los últimos días.

Cuando le consultaron si tenía buena relación con la gente de Luzu y con Flor Jazmín, Juli no dudó: “Obvio, recontra. Yo los vi en las fotos… Ya estaba sentada. Él saludó a todos sus compañeros de Patria y Familia que estaban conmigo”, explicó, bajando el tono a cualquier posible tensión.

Finalmente, la actriz cerró la entrevista de forma tajante, para evitar nuevas interpretaciones: “No sé por qué inventaron eso. Solo le di un beso. No hay ninguna prueba de nada y, aparte, no me gusta. Me gusta más Flor Jazmín”. Con esa frase, Juli buscó dar por terminado el tema y despejar cualquier duda sobre su vínculo con Occhiato y su relación con el entorno de Luzu TV.

¿Flor Jazmín Peña le hizo una escena de celos a Nico Occhiato?

Anoche, la revista Gente realizó la tradicional gala de los Personajes del Año, donde entre las figuras elegidas para posar en la portada estuvieron Julieta Poggio, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, quienes habrían protagonizado un pequeño escándalo según insinuó Yanina Latorre, también invitada al evento.

Ubicada al lado del creador de Luzu TV, la conductora de SQP (América TV) se mostró desde sus redes durante el armado de la clásica foto, donde deslizó que la pareja de Occhiato estaba cuidando a su chico de ciertas miradas y actitudes seductoras.

Lo cierto es que, en sus ya habituales Instagram Stories, Latorre se mostró junto a Darío Barassi y Nico Occhiato, y un escalón más arriba en las gradas se encontraba Peña, a quien le habló aparentemente en código. “Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, lanzó la angelita, mientras la bailarina respondió visiblemente indignada: “¡Estoy viendo cada cosa!”.

Así las cosas, esta mañana fue Mariana Brey quien retomó el tema en A la Barbarossa (Telefe) y develó el trasfondo de aquella publicación, al revelar que quien habría “beboteado” a Occhiato fue la ex Gran Hermano Julieta Poggio y que esa situación puntual generó un tenso momento con Flor Jazmín Peña, novia de Nico, durante la noche.