Un diputado de Frigerio pasó al bloque de La Libertad Avanza y el oficialismo se convirtió en la primera minoría

“Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad, dejando atrás el populismo kirchnerista que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, escribió Bornoroni para que luego el celebrara: “Primera minoría, confirmado”.

El clima de reacomodamientos se sostiene pese a que las sesiones ordinarias ya finalizaron y el Poder Ejecutivo aún no convocó a extraordinarias. Aun así, el movimiento interno se acelera en la previa a la jura de los nuevos diputados, prevista para este miércoles 3 de diciembre a las 10.

La salida de Morchio del espacio conducido por Miguel Ángel Pichetto coincidió con la formalización de la ruptura de los diputados alineados con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Durante la tarde, Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el diputado electo Fernando Monguillot notificaron a Martín Menem la creación del bloque “Elijo Catamarca”, con Monguillot como presidente. En la nota enviada a la Presidencia de la Cámara consignaron: “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’”.

La expansión de La Libertad Avanza, que ya había sumado a once ex aliados en los últimos días, se consolidó con los cambios de este lunes. El bloque también había incorporado recientemente a ocho legisladores del PRO cercanos a Patricia Bullrich y a tres "radicales con peluca" que se habían distanciado de su partido. En ese contexto, una eventual ruptura del peronismo catamarqueño se observaba como una pieza clave para que el oficialismo quedara con la primera minoría, un escenario que finalmente se concretó.

El oficialismo, a la vez, se prepara para el paquete de sesiones extraordinarias con el que el Poder Ejecutivo pretende avanzar durante el verano. En el centro de la agenda figuran el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el nuevo Código Penal, que prevé un régimen más severo de penas, además de la reforma tributaria.