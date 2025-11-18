El intendente de Morón cruzó al empresario Cristiano Rattazzi por sus dichos sobre el Conurbano

El intendente de Morón, Lucas Ghi, expresó hoy su “más absoluto rechazo” a las recientes declaraciones del empresario Cristiano Rattazzi, quien afirmó que en el conurbano bonaerense “la gente cree que su vida es el narcotráfico, robar o un plan”.
“El conurbano no es un estereotipo y mucho menos si se lo pretende descalificar, ya que es una comunidad de trabajo y esfuerzo, con vecinos que todos los días estudian, producen, emprenden y se levantan para construir un futuro mejor, aún con desigualdades e injusticias", señaló el jefe comunal en un comunicado.
Fue en respuesta de la declaración del exCEO Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, en una conferencia de la UIA, en la que dijo: “Lo que viene del conurbano, hasta ahora, ha demostrado ser narcotráfico, robar o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar”.
El intendente recalcó que ese tipo de declaraciones “deshumanizan y estigmatizan a millones de bonaerenses”, y criticó que “no contribuyen en nada a la construcción de una Argentina más justa, integrada y segura”.
Ghi reconoció que la región enfrenta desafíos "reales y profundos” y planteó que deben ser abordados con "políticas públicas, inversión, empleo genuino y diálogo, más allá de las diferencias políticas".
“Los problemas no se resuelven desde el prejuicio ni desde el desprecio. Se abordan con presencia del Estado, trabajo conjunto con el sector privado y oportunidades para todos”, propuso.
El intendente aclaró que su respuesta no tiene ánimo confrontativo ni debe tomarse como una chicana política hacia Rattazzi, quien ha manifestado su respaldo hacia el gobierno nacional.
Por el contrario, el objetivo es profundizar el debate sobre las herramientas que el Estado y los grandes grupos económicos deben brindar a los municipios para "poder seguir avanzando en programas de empleo, capacitación, seguridad y desarrollo social".
"Lo invito al señor Rattazzi a recorrer el partido de Morón y mostrarle el esfuerzo que diariamente realizan nuestros vecinos y vecinas para tratar de encontrar una vida mejor, y tal vez entienda que los discursos de odio o discriminatorios son injustos y por demás desubicados", finalizó Ghi