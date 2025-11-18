El intendente de Morón cruzó al empresario Cristiano Rattazzi por sus dichos sobre el Conurbano

Ghi reconoció que la región enfrenta desafíos "reales y profundos” y planteó que deben ser abordados con "políticas públicas, inversión, empleo genuino y diálogo, más allá de las diferencias políticas".

“Los problemas no se resuelven desde el prejuicio ni desde el desprecio. Se abordan con presencia del Estado, trabajo conjunto con el sector privado y oportunidades para todos”, propuso.

El intendente aclaró que su respuesta no tiene ánimo confrontativo ni debe tomarse como una chicana política hacia Rattazzi, quien ha manifestado su respaldo hacia el gobierno nacional.

Por el contrario, el objetivo es profundizar el debate sobre las herramientas que el Estado y los grandes grupos económicos deben brindar a los municipios para "poder seguir avanzando en programas de empleo, capacitación, seguridad y desarrollo social".

"Lo invito al señor Rattazzi a recorrer el partido de Morón y mostrarle el esfuerzo que diariamente realizan nuestros vecinos y vecinas para tratar de encontrar una vida mejor, y tal vez entienda que los discursos de odio o discriminatorios son injustos y por demás desubicados", finalizó Ghi