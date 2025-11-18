Alberto Fernández, sobre Fabiola Yáñez: "Deberían darse cuenta de que esta señora no está bien"

El exmandatario dio varios detalles de la situación que se da desde que comenzó la causa en su contra. Reveló que jamás autorizó un permiso para que saliera del país o se radicara en España. Por eso, ante sus reiterados planteos ante la justicia española, Fabiola debió regresar a la Argentina con el pequeño Francisco.

"Necesito que ella esté bien", volvió a repetir, para atender ambos padres, el crecimiento del hijo en común, aunque ya no exista su vínculo matrimonial.

alberto Fernández en la Red Alberto Fernández, en la entrevista por Radio La Red. (Foto: Captura de TV)

El juez Julián Ercolini, "enemigo manifiesto"

Alberto Fernández fue muy duro con el juez. Lo calificó como de una enemistad extrema y que por eso pidió reiteradamente su recusación: " Sin embargo, dijo, ese hombre que no debería ser juez, manejó la causa y los expedientes como quiso".

El expresidente dijo que se le impidió presentar pruebas, que se manipularon pruebas que se demuestran en el expediente que eran falsas y que, finalmente, la Cámara de Casación resolvió apartarlo de la causa. También dijo que Ercolini es amigo de Mauricio Macri y de Javier Milei. "Prometió que antes de octubre (por las elecciones) estaría en la etapa del juicio oral, pero le salió mal, porque lo recusaron", explicó.

Negó, como también hizo en otras entrevistas, haberle pegado a Fabiola Yáñez. Dijo que la lesión cerca de un ojo se debió a una intervención de cirugía plástica y un "zamarreo" en un brazo que le dejó un moretón (Fabiola dijo que quería irse de la residencia de Olivos con Francisco). Para Fernández, la falsedad de ese argumento queda aclarada con solo leer el expediente. El episodio está fechado con anterioridad al 12 de agosto de 2021 y Francisco nació en abril de 2022.

Alberto Fernández: "Todo lo que se dice es mentira. Hay una cuestión de dinero"

De nuevo, no dio mayores detalles. Sólo se limitó a explicar que toda la denuncia es falsa y que alguien - a quien tampoco identificó - la llevó a Fabiola a realizar y avanzar con la denuncia y pruebas falsas, siempre según la opinión de Alberto Fernández.

"Acá hay una cuestión de dinero, pero no quiero decir más", se limitó a comentar el expresidente. "Pero en la causa está bien claro que uno miente y se comprende enseguida quién es", agregó.

Alberto Fernández repitió durante la entrevista que busca que su nombre sea reivindicado, pero más importante todavía, "es que yo salgo en defensa de mi hijo, a decir: Paren".

"La verdad saldrá a la luz, quedaré limpio y se verá que si se llegó hasta aquí fue por un juez que se llama Julián Ercolini", remató Alberto Fernández.