En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
mensaje
#CFK
ELECCIONES 26 DE OCTUBRE

El irónico mensaje de CFK sobre las elecciones después de la cumbre Milei-Trump: "Argentinos, ya saben lo que hay que hacer"

La expresidenta se refirió al encuentro entre Javier Milei y Donald Trump y, con ironía, instó a los argentinos a definir el rumbo político en las urnas: "¡Ya saben lo que hay que hacer!".

El irónico mensaje de CFK sobre las elecciones después de la cumbre Milei-Trump: Argentinos, ya saben lo que hay que hacer

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció esta tarde sobre la cumbre que mantuvo el mandatario Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump, y dejó un mensaje para los argentinos en clave electoral: "Ya saben lo que hay que hacer".

Leé también Cumbre Trump-Milei: una foto en clave geopolítica que ratifica que la suerte de la Argentina queda atada a Washington
cumbre trump-milei: una foto en clave geopolitica que ratifica que la suerte de la argentina queda atada a washington

La exmandataria, que se encuentra cumpliendo una condena a seis años de prisión en su domicilio de San José 1111, realizó una publicación en su cuenta de la red social X con la tapa del diario Clarín. "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones'", observó Fernández de Kirchner.

cristina

Luego, de forma irónica y con alusión a una eventual derrota del oficialismo en las urnas, exhortó: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".

Qué dijo Trump

El presidente argentino, Javier Milei, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron hoy un almuerzo de trabajo en la “cabinet room” de la Casa Blanca, donde el mandatario republicano brindó una larga conferencia de prensa para reafirmar su apoyo al libertario.

El presidente estadounidense replicó en la reunión junto al Presidente argentino: "Es un honor tenerte acá" y recalcó: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo". Trump afirmó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

"A nosotros no nos cambia ayudar a Argentina, sabemos que es bueno para ellos", expresó el mandatario republicano y remarcó que Argentina "tiene un gran potencial". "Quiero ver a Argentina exitosa", señaló.

Respecto a una posible dolarización de la economía argentina, dijo "el dólar es fuerte", sin embargo afirmó: "Estamos contentos con la moneda argentina".

Ante la consulta de la prensa sobre si el apoyo a Argentina está sujeto a un triunfo en las elecciones, el mandatario señaló: "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”. En sintonía, agregó: "Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá. Si vence lo seguiremos apoyando, de lo contrario, nos vamos”.

En cuanto a la relación con China, manifestó: "Con China hay que tener cuidado, todos hacen negocios, pero hay que ser cuidadosos. A China le gusta aprovecharse de la gente".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
mensaje #CFK Javier Milei Donald Trump Argentinos
Notas relacionadas
China, las elecciones en Argentina y el futuro: las frases más fuertes de Donald Trump junto a Milei
La curiosa frase de Donald Trump sobre su posible visita a Argentina. "Me gustaría..."
El fuerte mensaje de la madre del femicida Pablo Laurta: "Es un asesino, yo no lo..."

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar