El irónico mensaje de CFK sobre las elecciones después de la cumbre Milei-Trump: "Argentinos, ya saben lo que hay que hacer"

Qué dijo Trump

El presidente argentino, Javier Milei, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron hoy un almuerzo de trabajo en la “cabinet room” de la Casa Blanca, donde el mandatario republicano brindó una larga conferencia de prensa para reafirmar su apoyo al libertario.

El presidente estadounidense replicó en la reunión junto al Presidente argentino: "Es un honor tenerte acá" y recalcó: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo". Trump afirmó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

"A nosotros no nos cambia ayudar a Argentina, sabemos que es bueno para ellos", expresó el mandatario republicano y remarcó que Argentina "tiene un gran potencial". "Quiero ver a Argentina exitosa", señaló.

Respecto a una posible dolarización de la economía argentina, dijo "el dólar es fuerte", sin embargo afirmó: "Estamos contentos con la moneda argentina".

Ante la consulta de la prensa sobre si el apoyo a Argentina está sujeto a un triunfo en las elecciones, el mandatario señaló: "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”. En sintonía, agregó: "Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá. Si vence lo seguiremos apoyando, de lo contrario, nos vamos”.

En cuanto a la relación con China, manifestó: "Con China hay que tener cuidado, todos hacen negocios, pero hay que ser cuidadosos. A China le gusta aprovecharse de la gente".