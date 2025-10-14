Caputo analizó que la "reacción de los mercados fue confusa" tras la reunión con Trump y adelantó que los "anuncios van a ser pronto"

Sobre ese tema, agregó: "No creo que haga falta ninguna aclaración adicional" a la ya hecha por Scott Bessent y Donald Trump y anticipó: "Ya lo vamos a ir viendo con los anuncios. Los anuncios van a ser prontos", dijo en relación al acuerdo entre ambos países.

Además, amplió: "El apoyo es a la gestión del presidente Javier Milei. No va a estar haciendo esto Estados Unidos por ocho días, dependiendo si una elección se gana por un punto o se pierde por dos".

Respecto a la reunión de trabajo que mantuvieron ambas administraciones en la Casa Blanca, confió: "La reunión fue espectacular, el esfuerzo que hizo el presidente norteamericano para recibirnos con tan pocas horas de sueño".