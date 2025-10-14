En vivo Radio La Red
Caputo analizó que la "reacción de los mercados fue confusa" tras la reunión con Trump y adelantó que los "anuncios van a ser pronto"

Desde Washington, el ministro de Economía explicó que los inversores malinterpretaron los dichos de Donald Trump tras la reunión con Javier Milei en la Casa Blanca.

"La reacción de los mercados fue confusa, diferente a lo que realmente la reunión fue porque hubo una interpretación errónea", analizó el ministro en diálogo exclusivo con A24 desde Washington.

"Mientras Argentina se mantenga dentro de este camino lo vamos a seguir apoyando", interpretó Caputo los dichos de Trump y continuó: "Si en el 2027 ganara el comunismo, no me lo imagino al Presidente apoyando al comunismo".

"Fue tomado medio literal. Entonces, el mercado que no está en la reunión lo interpretó de otra manera. Seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el Presidente mismo como por el secretario del Tesoro" por redes sociales, anticipó Caputo.

Sobre ese tema, agregó: "No creo que haga falta ninguna aclaración adicional" a la ya hecha por Scott Bessent y Donald Trump y anticipó: "Ya lo vamos a ir viendo con los anuncios. Los anuncios van a ser prontos", dijo en relación al acuerdo entre ambos países.

Además, amplió: "El apoyo es a la gestión del presidente Javier Milei. No va a estar haciendo esto Estados Unidos por ocho días, dependiendo si una elección se gana por un punto o se pierde por dos".

Respecto a la reunión de trabajo que mantuvieron ambas administraciones en la Casa Blanca, confió: "La reunión fue espectacular, el esfuerzo que hizo el presidente norteamericano para recibirnos con tan pocas horas de sueño".

