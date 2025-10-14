Guillermo Francos en A24: "El resultado de esta elección va a demostrar que la gente apoya un sistema de libertad económica"

Además, valoró el que el índice de inflación de septiembre midió 2,1% y no "como esperaban algunos, un 4% o 5%".

"Estoy dispuesto a ir a la Cámara", sostuvo sobre la interpelación que avanza en Diputados para llamarlo a rendir cuentas por la promulgación de la ley de Emergencia en Discapacidad.

"No dice lo que los mercados interpretaron. Él le pide al pueblo argentino que lo apoye a Javier Milei porque está haciendo las cosas que tiene que hacer Argentina. Si el pueblo argentino lo apoya a Milei, no le quepa duda que Estados Unidos va a seguir apoyando a la Argentina", planteó el jefe de Ministros.

Y reflexionó: "No se hacen los actos del swap, la compra de pesos, para después desaparecer. Ahora si en el año 2027, y volviera una posición de izquierda populista en Argentina ahí es lógico que pase eso. En esta segunda etapa se van a ver los resultados", planteó Francos