Política
Guillermo Francos
Elecciones
EXCLUSIVO

Guillermo Francos en A24: "El resultado de esta elección va a demostrar que la gente apoya un sistema de libertad económica"

El jefe de Gabinete destacó los gestos de Donald Trump hacia Javier Milei tras la reunión en la Casa Blanca y aseguró que la principal potencia mundial "no apoyaría a otro Gobierno" de otro tinte político.

Guillermo Francos en A24: El resultado de esta elección va a demostrar que la gente apoya un sistema de libertad económica

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió valorar los "gestos" del presidente estadounidense Donald Trump con su par argentino, Javier Milei, tras la cumbre en la Casa Blanca y remarcó que la primera potencia del mundo "no apoyaría a otro Gobierno".

Leé también La polémica decisión de los organizadores del GP de Brasil que indignó a los fanáticos de Franco Colapinto
Franco Colapinto (Foto de: Jayce Illman / Getty Images)

"Estados Unidos, mi gobierno, apoya al gobierno del presidente Javier Milei", parafraseó Francos al interpretar los dichos de Trump en la reunión que mantuvo hoy en la Casa Blanca con Milei. En ese sentido, el jefe de ministros pidió "ver cuáles son los gestos" de Estados Unidos con la administración de Milei y recordó que Trump recibió a Milei tras realizar un extenso vuelo desde Medio Oriente hacia Estados Unidos.

En diálogo con Pablo Rossi en A24, Francos remarcó que la administración republicana "no apoyaría a otro Gobierno" en Argentina y evaluó que las próximas elecciones del 26 de octubre "tienen características muy inusuales".

"El resultado de esta elección va a demostrar que la gente apoya un sistema de libertad económica", interpretó el jefe de Ministros y apuntó también a las alianzas con las "terceras" fuerzas. "Hay posibilidad de acuerdo con todos", dijo sobre los gobernadores al hablar de las inversiones que se esperan.

Además, valoró el que el índice de inflación de septiembre midió 2,1% y no "como esperaban algunos, un 4% o 5%".

"Estoy dispuesto a ir a la Cámara", sostuvo sobre la interpelación que avanza en Diputados para llamarlo a rendir cuentas por la promulgación de la ley de Emergencia en Discapacidad.

"No dice lo que los mercados interpretaron. Él le pide al pueblo argentino que lo apoye a Javier Milei porque está haciendo las cosas que tiene que hacer Argentina. Si el pueblo argentino lo apoya a Milei, no le quepa duda que Estados Unidos va a seguir apoyando a la Argentina", planteó el jefe de Ministros.

Y reflexionó: "No se hacen los actos del swap, la compra de pesos, para después desaparecer. Ahora si en el año 2027, y volviera una posición de izquierda populista en Argentina ahí es lógico que pase eso. En esta segunda etapa se van a ver los resultados", planteó Francos

Guillermo Francos Elecciones A24 Libertad
