Política
China
Elecciones
Bilateral

China, las elecciones en Argentina y el futuro: las frases más fuertes de Donald Trump junto a Milei

El presidente de los Estados Unidos habló casi una hora frente a los medios y respondió por varios puntos claves. “Si gana alguien de izquierda, no seremos generosos”, dijo.

Las frases más fuertes de Donald Trump junto a Milei. 

Javier Milei y Donald Trump se reunieron esta tarde en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. Entre las frases más destacadas del mandatario estadounidense se destacó: “Tenemos confianza que el presidente lo hará bien”.

De esta manera, Donald Trump, efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”.

“Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien. Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expresó en otro tramo mientras respondía preguntas y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

Además, el mandatario de EEUU destacó que le “disgustaría” que Argentina estableciera acuerdos con las Fuerzas Armadas de China para bases militares en el sur del país. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, expresó Trump.

Trump, también advirtió al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca: “Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”.

onald Trump y su equipo junto al presidente Javier Milei y parte del Gabinete (REUTERS)

Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”, completó el mandatario norteamericano. Además, criticó a parte de la prensa y destacó los puntos fuertes de su gestión como la paz conseguida en medio oriente.

Por último, Milei le entregó una plaqueta con una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

