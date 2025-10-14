China, las elecciones en Argentina y el futuro: las frases más fuertes de Donald Trump junto a Milei

Trump, también advirtió al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca: “Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”.

Donald Trump y su equipo junto al presidente Javier Milei y parte del Gabinete (REUTERS)

“Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”, completó el mandatario norteamericano. Además, criticó a parte de la prensa y destacó los puntos fuertes de su gestión como la paz conseguida en medio oriente.

Por último, Milei le entregó una plaqueta con una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.