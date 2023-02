No va a ser un lanzamiento de la candidatura, ni un anuncio, sino una “confirmación”, según indican cerca del jefe de gobierno. Van a aparecer en el mismo mensaje todos los apoyos que cosechó durante este tiempo (como hizo Diego Santilli con su propio lanzamiento) y el jueves por la tarde va a hacer alguna actividad de gestión con presencia de periodistas. Ahí probablemente dé algunos detalles más.

En un rato volvemos sobre Larreta.

El clamor por Cristina Kirchner

cristina-proscripta.jpg Distintas agrupaciones lanzaron afiches para "levantar la proscripción" de Cristina KIrchner.

En las próximas horas los representantes del kirchnerismo que participaron de la mesa electoral de Alberto Fernández se van a reunir con Cristina Kirchner. Van a ser los voceros del operativo clamor o del plan para convencer a la vicepresidenta de que revea su decisión de no postularse.

Los emisarios de aquella mesa habían sido Wado de Pedro (ministro del Interior), Anabel Fernández Sagasti (senadora), Andrés Larroque (secretario general de La Cámpora), Abel Furlán (titular de UOM) y Sergio Palazzo (Bancarios). A último momento se sumaron Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) y Máximo Kirchner.

En el peronismo cada vez son más los que quieren que Cristina sea candidata. Creen que su figura podría levantar unos diez puntos la boleta del Frente de Todos aun perdiendo. Ella por ahora no está dispuesta.

El objetivo número 1 del kirchnerismo es lograr que Alberto Fernández se baje. Tiene el boleto picado, para todos ellos. Por eso, el mensaje es que si juega Alberto no puede haber PASO. Nadie puede competir contra el Presidente. Si quiere enterrarse, que se entierre solo. Cristina no le va a prestar su estructura.

En cambio, en el kirchnerismo creen que las PASO son necesarias. Por eso aceptaron incluir ese punto en el documento de la mesa electoral del PJ. Pero es para elegir al sucesor y ratificar la supremacía de Cristina. Con Alberto ya no quieren ir a ningún lado.

En las últimas horas reapareció Daniel Scioli. En una carta interminable, dejó entrever que él también va a ser candidato. Al menos si Alberto no es. Quiere garantizar que haya PASO. “Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina”, escribió. “Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta”, insistió. Hace falta un concierto de lingüistas para entender los mensajes de Scioli, que cerró su carta con un clásico: “Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes”.

La apuesta de Vidal y los gestos de "Horacio"

Volvamos a Larreta y al PRO. Horas antes del lanzamiento de Larreta habrá un fuerte gesto de otra precandidata presidencial. María Eugenia Vidal, a las 9 de la mañana del miércoles, va a inaugurar su bunker, su centro de campaña en el barrio de Retiro de CABA. Va a tener una visita de honor: Mauricio Macri va a estar como un gesto para mostrar que apoya esa candidatura. No es un apoyo excluyente, pero sí un guiño importante.

La coincidencia de las fechas es una casualidad. Al menos eso repiten desde el comando de Vidal. Era el momento en que Mauricio tenía libre la agenda antes de su gira por Italia y Europa.

Pero el gesto es evidente: la candidatura de Vidal es en serio. “Está trabajando muy fuerte”, dicen en su entorno.

Antes de su anuncio, Larreta también aceleró. Este fin de semana se mostró con distintos dirigentes del interior del país.

En Córdoba con Luis Juez (que ya dijo explícitamente que lo apoya) y con Rodrigo de Loredo, radical cercano a Martín Lousteau. En los últimos días, corrió el rumor de que podría ir como vice de Patricia Bullrich. Solo rumores por ahora.

Larreta-Cordoba2.jpeg Horacio Rodríguez Larreta con Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

En Jujuy estuvo festejando el carnaval con Gerardo Morales. Aunque el jujeño está embarcado en su propia candidatura presidencial que lanzará en marzo, nadie oculta que podría haber una fórmula conjunta entre los dos.

WhatsApp Image 2023-02-21 at 15.40.24.jpeg Horacio Rodríguez Larreta en el carnaval de Jujuy, junto a Gerardo Morales.

En Entre Ríos con Rogelio Frigerio, exministro de Mauricio Macri y candidato a gobernador de Entre Ríos. Frigerio tiene buena sintonía con todos los sectores del PRO. Pero la foto es al menos un guiño.

Larreta-Entre Ríos.jpeg Horacio Rodríguez Larreta en Entre Ríos con Rogelio Frigerio.

En CABA estuvo con Emmanuel Ferrario, que es titular de la Legislatura porteña y precandidato a jefe de gobierno. Es un hombre que supo ser muy cercano a María Eugenia Vidal. Compartieron un acto con más de 300 postulantes de Listas Abiertas, ciudadanos que vienen de afuera de la política y se inscribieron para integrar las listas de comuneros y legisladores del PRO de la Ciudad. 34 de ellos se integrarán a las listas del PRO.

Larreta-Ferrario.jpeg Horacio Rodríguez Larreta con Emanuel Ferrario, vicepresidente de la Legislatura porteña.

Un punto y aparte a este evento. Es también una manera de Larreta de buscar dirigentes nuevos que le respondan y que no tengan juego propio dentro del PRO porteño. El punto de arranque es a mitad de marzo, cuando 200 inscriptos ingresen a la Escuela de Dirigentes del PRO, paso previo para integrar las listas.

Larreta teje y teje. Su suerte política, de todos modos, dependerá de lo que haga Mauricio Macri. Como la de Alberto Fernández, que depende de lo que decida Cristina.

El Presidente viaja este miércoles a la Antártida, donde hablará en Cadena Nacional. Si el clima lo ayuda. No es el único hielo que deberá enfrentar Fernández en los próximos meses.