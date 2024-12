El mapa electoral del oficialismo: Patricia Bullrich no quiere ser candidata para no confrontar directamente con Macri

Ante los rumores de que el propio expresidente Macri decida competir como candidato en la Ciudad, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich descarta de plano un escenario de confrontación cara a cara con su exjefe político. Dicen en su entorno, que una pelea de ese tipo se comería todo el escenario electoral y se perdería el eje de la próxima campaña electoral que quiere instalar la mesa chica de Milei: "una pelea de modelos, no de nombres".

mauricio-macri-y-patricia-bullrich-1669682.webp

En ese marco, según pudo saber A24.com, Bullrich descartó su postulación a una banca en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que es una de las figuras que más mide en las encuestas, según sondeos que leen en la propia Casa Rosada.

La crisis se agrava tras las críticas de Mauricio Macri, quien acusó al presidente Milei y a su entorno de someter al PRO a un "destrato constante", pese a ser el principal aliado en garantizar la gobernabilidad de La Libertad Avanza. Desde el entorno de Patricia Bullrich advierten que, si Macri persiste en mantener al PRO separado de LLA, no solo dividirá al electorado de derecha y centroderecha, sino también al propio partido amarillo que busca sostener.

Según especulan en el Gobierno, "ya que hay muchos dirigentes que podrían terminar cruzando el charco para La Libertad Avanza" bajo el liderazgo de Milei. De hecho, fue lo que hizo Diego Kravetz, ex secretario de Seguridad y recientemente nombrado en la AFI.

milei-bullrich-e1698313352983.jpg Piquetes: Patricia Bullrich, dará a conocer este jueves, a las 16.45, el "protocolo de orden público" (Foto: archivo).

"El PRO está dividido, muchos no quieren hacer lo que dice Mauricio. Si perdiste y la gente votó, tenés que apoyar al que ganó, no se trata de perder o no la identidad partidaria sino de lo que quiere la gente", dijo a A24.com una alta dirigente que empuja desde el PRO el pase masivo de dirigentes a LLA.

Así, en el oficialismo persisten las dudas sobre cómo se terminará definiendo el armado electoral en CABA, en uno de los principales distritos gobernados por el PRO, donde Jorge Macri analiza desglosar las elecciones locales de la fecha de las nacionales para evitar ser comido por LLA.

Por su parte, desde LLA, descartada Patricia como candidata, ahora todas las miradas se enfocan en la figura del vocero presidencial, Manuel Adorni; incluso Patricia Bullrich lo ha definido como "un buen candidato" en conversaciones reservadas.

Macri-Ritondo.jpeg Macri en charla con vecinos de Rosario con Cristian Ritondo

En provincia el candidato de La Libertad Avanza sería José Luis Espert. Algunos dirigentes del PRO podrían sumarse; Diego Santilli está hoy más cerca de la estrategia del Gobierno, que del propio Macri.

Javier Milei encabezó la cumbre con gobernadores del PRO y aliados en Casa Rosada. El Presupuesto 2025 en el eje de las conversaciones. Foto Casa Rosada.jpeg

En el resto de las provincias el gobierno buscará alianzas con dirigentes del Pro que quieran acompañar. En cambio, si Macri persiste en mostrarse opositor y competir contra el Gobierno, en Balcarce 50 advierten que no tendrán contemplación.

"Va a ser un año de carpetazos", reconocen por lo bajo en una de las oficinas más concurridas de la Casa Rosada aunque evitan mencionar directamente el nombre, dejan entrever una mano cercana al expresidente Macri y las causas que enfrentó en su momento por el uso de servicios de inteligencia para seguir a propios y opositores.

"Si nos acompañaron por esa razón, efectivamente hicieron lo correcto. Es contra fáctico que hubiera pasado si no nos hubiera acompañado el PRO, porque lo dijo el presidente a los pocos días de asumir: el norte lo teníamos claro, íbamos a ir hacia ese norte, acompañe quien nos acompañe", dijo Adorni este martes en conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Siempre reconocimos que hubo otros espacios que fueron muy relevantes para acompañar la ley bases y determinadas cuestiones en el Congreso. Ahora, de ahí a decir que son los salvadores de la patria, es una distancia enorme", arremetió el vocero de Milei y replicó que "no hay ningún destrato. Todo lo contrario, me encargué yo y el propio presidente de reconocer todo lo que ha colaborado la oposición".