El massismo marchó durante el paro con su propia columna y alejado de Kicillof y del peronismo

”Marchamos para abrazar a los que votaron con esperanza y hoy se sienten estafados”, anunciaron desde el Frente Renovador en sus redes sociales.

La ex titular de Aysa y esposa de Sergio Massa declaró: “Marchamos porque la patria no se vende, marchamos porque los derechos no se entregan, marchamos porque este gobierno en muy, muy poco tiempo quiere transformar de raíz la Argentina y eso solo se puede hacer conversando, dialogando con todas y con todos”, dijo Galmarini.

Diego Giuliano, ministro de Transporte durante la gestión de Alberto Fernández, parafraseó al fundador del Frente Renovador y en la misma línea agregó: “Marchamos por reconocer que significa que el pueblo esté de pie, enfrentando a los que quieren vender a la patria. Marchamos porque Sergio Massa durante la campaña lo dijo, lo planteó, lo anticipó. Acá se sale con el crecimiento, no con el ajuste, el enfriamiento de la economía y la recesión. Por eso marchamos”.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, fue otro de los que encabezó la columna del massismo. Dijo haber asistido a la manifestación para acompañar a los afectados por el DNU. “Primero nos quieren hacer creer que vivimos en un país de mierda para cuando lo destruyen no lo defendamos”, aseveró Andreotti.

El diputado Rubén Eslaiman coincidió con las premisas de sus compañeros, reiteró la consigna de la jornada “La patria no se vende” y ratificó que continuará luchando por el bien de los argentinos, al igual que el legislador Alexis Guerrera, quien mencionó a los derechos de los jubilados y a los trabajadores como su prioridad a defender.

La diputada massista, Mónica Litza, también se expresó en el marco de la jornada y señaló: “Marchamos para que no vuelva el impuesto a las ganancias, hoy marchamos contra la entrega de nuestros recursos, por las conquistas conseguidas y para que no quede nadie atrás. La patria no se vende, hay otro camino”.