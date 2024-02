El mensaje del Gobierno tras la caída de la ley Ómnibus en Diputados

"Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos, artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla", añadió.

En esa misma línea, sostuvo: "Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para traicionar hoy a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios, mientras el 63% de los chicos argentinos no come", señaló.

Por último, puntualizaron que "la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".

pic.twitter.com/U0TTtbwaid — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 6, 2024 El mensaje del gobierno tras el fracaso del debate en Diputados.

Vuelve a comisión el proyecto de ley Bases

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto, así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.