El mensaje de la Iglesia argentina por el cumpleaños de León XIV: "Con los brazos abiertos"

En ese sentido, remarcaron que esperan la llegada del pontífice como una oportunidad de encuentro con los fieles: “Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo”.

Los obispos argentinos le enviaron una carta a León XIV para saludarlo por su cumpleaños y anticipar su llegada al país. (Foto: CEA)

El viaje incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Según el cronograma difundido por el Vaticano y la CEA, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Entre sus primeras actividades está prevista una ofrenda floral en Plaza San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego se trasladará a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante su estadía.

El lunes 9, el Papa encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Al día siguiente viajará a Córdoba, donde celebrará otra misa luego de un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar. El miércoles 11 estará en Luján antes de partir hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza.

El itinerario también contempla una vigilia con jóvenes, una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y distintos encuentros institucionales.

Entre ellos están previstos una recepción con autoridades en el Palacio Libertad, una reunión en la Universidad Católica Argentina, un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín y una cena con obispos.

Además, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y el Complejo Penitenciario Federal.

Cómo será el operativo por la visita del Papa

El Gobierno nacional tendrá a su cargo la infraestructura, la logística y la seguridad durante la visita, en coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales.

La Policía Federal será la encargada de coordinar el operativo en los distintos puntos del recorrido. A su vez, una delegación del Vaticano encabezada por el jefe de seguridad de la Santa Sede llegó a Buenos Aires para evaluar los accesos, los recorridos y las condiciones de los lugares que visitará el pontífice.

El objetivo del operativo será garantizar la seguridad de León XIV durante los cuatro días de su estadía y, al mismo tiempo, permitir el contacto del Papa con los fieles que participen de las actividades previstas.