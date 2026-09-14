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ANTES DE SU VISITA

El mensaje de la Iglesia argentina por el cumpleaños de León XIV: "Con los brazos abiertos"

La Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta en la que destacó la llegada del pontífice al país, prevista para noviembre.

El pontífice cumple 71 años este lunes y visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. (Foto: archivo).

El pontífice cumple 71 años este lunes y visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. (Foto: archivo).

La Iglesia argentina saludó al papa León XIV por su cumpleaños número 71 y aprovechó el mensaje para anticipar la visita que el pontífice realizará al país en noviembre. “Argentina lo espera con los brazos abiertos”, expresaron los obispos en una carta enviada al Santo Padre.

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El mensaje fue difundido este lunes 14 de septiembre, día en que León XIV cumple 71 años, y lleva la firma de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El documento está suscripto por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

El Gobierno nacional trabaja en la log&iacute;stica y el operativo de seguridad para la llegada de Le&oacute;n XIV a la Argentina en noviembre. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional trabaja en la logística y el operativo de seguridad para la llegada de León XIV a la Argentina en noviembre. (Foto: archivo)

Los obispos agradecieron al Papa por su vida y aseguraron que rezan por su misión al frente de la Iglesia junto con los fieles argentinos. “¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos”, expresaron en el cierre del saludo.

La Iglesia argentina espera la llegada de León XIV

La carta también hizo referencia al viaje que el Papa realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Será su primera visita al país desde que asumió el pontificado y el primer viaje de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. “Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra”, señalaron los obispos.

En ese sentido, remarcaron que esperan la llegada del pontífice como una oportunidad de encuentro con los fieles: “Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo”.

Los obispos argentinos le enviaron una carta a Le&oacute;n XIV para saludarlo por su cumplea&ntilde;os y anticipar su llegada al pa&iacute;s. (Foto: CEA)

Los obispos argentinos le enviaron una carta a León XIV para saludarlo por su cumpleaños y anticipar su llegada al país. (Foto: CEA)

El viaje incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Según el cronograma difundido por el Vaticano y la CEA, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Entre sus primeras actividades está prevista una ofrenda floral en Plaza San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego se trasladará a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante su estadía.

El lunes 9, el Papa encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Al día siguiente viajará a Córdoba, donde celebrará otra misa luego de un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar. El miércoles 11 estará en Luján antes de partir hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza.

El itinerario también contempla una vigilia con jóvenes, una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y distintos encuentros institucionales.

Entre ellos están previstos una recepción con autoridades en el Palacio Libertad, una reunión en la Universidad Católica Argentina, un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín y una cena con obispos.

Además, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y el Complejo Penitenciario Federal.

Cómo será el operativo por la visita del Papa

El Gobierno nacional tendrá a su cargo la infraestructura, la logística y la seguridad durante la visita, en coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales.

La Policía Federal será la encargada de coordinar el operativo en los distintos puntos del recorrido. A su vez, una delegación del Vaticano encabezada por el jefe de seguridad de la Santa Sede llegó a Buenos Aires para evaluar los accesos, los recorridos y las condiciones de los lugares que visitará el pontífice.

El objetivo del operativo será garantizar la seguridad de León XIV durante los cuatro días de su estadía y, al mismo tiempo, permitir el contacto del Papa con los fieles que participen de las actividades previstas.

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