Reencuentro después de más de 30 años: Carolina Papaleo y Gerardo Romano, juntos otra vez

Actriz de enorme trayectoria y personalidad, Carolina Papaleo desarrolló una carrera que atraviesa televisión, cine y teatro. Desde su consagración popular en Una voz en el teléfono hasta sus numerosos trabajos dramáticos y de comedia, se destacó por su intensidad, presencia escénica y versatilidad. Una actriz con una extensa trayectoria y una fuerte conexión con el público, que regresa ahora al escenario porteño para asumir este nuevo desafío.
EL SECRETO es un éxito desde su estreno en Buenos Aires, en agosto de 2025, y continúa convocando público función tras función. Escrita por el reconocido dramaturgo francés Éric Assous y dirigida por Manuel González Gil, la obra combina humor, emoción e ironía alrededor de los secretos, las verdades y las relaciones de pareja.
El espectáculo también fue reconocido por los principales premios teatrales: Ana María Picchio obtuvo el Premio ACE como Mejor Actriz Protagónica, mientras que en los Premios Estrella de Mar, Gerardo Romano fue distinguido como Mejor Actor Protagónico y EL SECRETO recibió el premio a Mejor Comedia Dramática.
Junto a Carolina Papaleo y Gerardo Romano, completan el elenco Rodrigo Noya y Gabriela Sari.