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Reencuentro después de más de 30 años: Carolina Papaleo y Gerardo Romano, juntos otra vez

A más de tres décadas de haber compartido “Zona de riesgo”, Carolina Papaleo y Gerardo Romano vuelven a encontrarse en escena en “El Secreto”, marcando un esperado reencuentro artístico.

4 sept 2026, 08:00
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Reencuentro después de más de 30 años: Carolina Papaleo y Gerardo Romano, juntos otra vez

Reencuentro después de más de 30 años: Carolina Papaleo y Gerardo Romano, juntos otra vez

Reencuentro después de más de 30 años: Carolina Papaleo y Gerardo Romano, juntos otra vez

Reencuentro después de más de 30 años: Carolina Papaleo y Gerardo Romano, juntos otra vez

Carolina Papaleo se suma al éxito teatral desde el miércoles 9 de septiembre y vuelve a compartir ficción con Gerardo Romano más de 30 años después de la recordada “Zona de riesgo”.

Desde el 9 de septiembre y hasta el 11 de octubre, Carolina Papaleo se suma a EL SECRETO, la exitosa obra que se presenta en el Teatro Multitabaris, reemplazando durante ese período a Ana María Picchio, quien realizará un viaje previamente programado.

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La incorporación de Papaleo tendrá además un atractivo muy especial: volverá a compartir ficción con Gerardo Romano más de tres décadas después de “Zona de riesgo”, la recordada producción televisiva que los tuvo como una de las parejas más fuertes y comentadas de la pantalla argentina de los años 90.

Más de 30 años después, Papaleo y Romano vuelven a estar juntos en una ficción. Esta vez, sobre un escenario y como protagonistas de uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.

Actriz de enorme trayectoria y personalidad, Carolina Papaleo desarrolló una carrera que atraviesa televisión, cine y teatro. Desde su consagración popular en Una voz en el teléfono hasta sus numerosos trabajos dramáticos y de comedia, se destacó por su intensidad, presencia escénica y versatilidad. Una actriz con una extensa trayectoria y una fuerte conexión con el público, que regresa ahora al escenario porteño para asumir este nuevo desafío.

EL SECRETO es un éxito desde su estreno en Buenos Aires, en agosto de 2025, y continúa convocando público función tras función. Escrita por el reconocido dramaturgo francés Éric Assous y dirigida por Manuel González Gil, la obra combina humor, emoción e ironía alrededor de los secretos, las verdades y las relaciones de pareja.

El espectáculo también fue reconocido por los principales premios teatrales: Ana María Picchio obtuvo el Premio ACE como Mejor Actriz Protagónica, mientras que en los Premios Estrella de Mar, Gerardo Romano fue distinguido como Mejor Actor Protagónico y EL SECRETO recibió el premio a Mejor Comedia Dramática.

Junto a Carolina Papaleo y Gerardo Romano, completan el elenco Rodrigo Noya y Gabriela Sari.

     

 

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Carolina Papaleo

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