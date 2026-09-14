Expusieron la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

Lo cierto es que, más allá del comunicado formal del canal, en las últimas horas se conocieron detalles sobre lo que realmente motivó la decisión de apartarlo del programa.

L-Gante afuera de MasterChef Celebrity: la versión sobre un tema de salud y adicciones

Fue Paula Varela, desde Intrusos (América TV), quien reveló los motivos reales detrás de la baja del referente de la Cumbia 420. La periodista contó que el cantante faltó a la foto oficial y a otras citaciones que tenía pactadas con la producción, y que desde su entorno dieron una explicación vinculada a "un tema medio personal" de él.

"Podemos decir que se descompuso, algo así", deslizó Varela, y agregó que L-Gante tampoco pudo estar presente en el cumpleaños número cinco de su hija Jamaica el fin de semana. Fue en ese contexto que Rodrigo Lussich consultó si se trataba de una recaída vinculada a adicciones, consulta ante la cual la periodista prefirió no confirmar un diagnóstico puntual.

Finalmente, fue Adrián Pallares quien fue más tajante al analizar la situación: "Telefe echó a L-Gante. En la situación en la que está hoy, Telefe prefiere echarlo, sacarlo del programa. Es una decisión del canal, no es una decisión de él", sentenció el conductor, dejando en claro que la determinación fue tomada por la producción y no por el propio artista.