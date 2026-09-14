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Expusieron la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

Se conoció de manera oficial qué sucedió con la participación de L-Gante en la nueva temporada del exitoso reality de cocina, MasterChef Celebrity.

14 sept 2026, 17:59
Expusieron la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

Expusieron la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

Expusieron la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

Expusieron la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

Durante las últims horas circularon distintas versiones sobre la salida de Elián "L-Gante" Valenzuela de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya comenzó a grabarse de cara a su estreno en octubre. En un primer momento se había hablado de una incompatibilidad de agenda entre las presentaciones musicales del artista y las extensas jornadas de rodaje del reality conducido por Wanda Nara.

Sin embargo, la verdadera respuesta llegó desde el propio canal. Telefe publicó un comunicado a través de la cuenta de prensa en X en el que confirmó, sin margen para las especulaciones, que el cantante quedó afuera de la nueva temporada: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", señalaron desde el perfil oficial.

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El comunicado del canal llegó luego de que trascendieran los verdaderos motivos de la baja, algo que en un primer momento se había intentado despegar de la explicación vinculada a superposición de fechas. La producción del ciclo, junto con Telefe, tomó la decisión de excluir al artista de la nómina que ya tenía confirmados a 24 famosos, entre ellos Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort y Julieta Nair Calvo.

Con la baja de L-Gante confirmada oficialmente, ahora resta saber quién ocupará el lugar vacante entre los participantes que se pondrán el delantal en esta nueva temporada del certamen que tendrá a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado.

Lo cierto es que, más allá del comunicado formal del canal, en las últimas horas se conocieron detalles sobre lo que realmente motivó la decisión de apartarlo del programa.

L-Gante afuera de MasterChef Celebrity: la versión sobre un tema de salud y adicciones

Fue Paula Varela, desde Intrusos (América TV), quien reveló los motivos reales detrás de la baja del referente de la Cumbia 420. La periodista contó que el cantante faltó a la foto oficial y a otras citaciones que tenía pactadas con la producción, y que desde su entorno dieron una explicación vinculada a "un tema medio personal" de él.

"Podemos decir que se descompuso, algo así", deslizó Varela, y agregó que L-Gante tampoco pudo estar presente en el cumpleaños número cinco de su hija Jamaica el fin de semana. Fue en ese contexto que Rodrigo Lussich consultó si se trataba de una recaída vinculada a adicciones, consulta ante la cual la periodista prefirió no confirmar un diagnóstico puntual.

Finalmente, fue Adrián Pallares quien fue más tajante al analizar la situación: "Telefe echó a L-Gante. En la situación en la que está hoy, Telefe prefiere echarlo, sacarlo del programa. Es una decisión del canal, no es una decisión de él", sentenció el conductor, dejando en claro que la determinación fue tomada por la producción y no por el propio artista.

     

 

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