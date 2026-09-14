Milei presentó ante sus ministros el proyecto del Presupuesto 2027 y la ley por Malvinas

Milei ratificó los planteos contra la explotación de recursos en Malvinas

En relación con la cuestión Malvinas, "se realizó un análisis del avance de la estrategia geopolítica" que lleva adelante la Argentina y, en ese marco, el presidente Javier Milei "reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo".

El canciller Pablo Quirno hizo una actualización sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas. Por otra parte, se debatieron los pormenores del proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en Diputados.

Durante la reunión, afirmó el Gobierno en un comunicado, "se enfatizó la importancia del Atlántico Sur como uno de los enclaves estratégicos a nivel mundial para el flujo del comercio internacional en los próximos años".

Milei llamó a los ministros a no dejarse "psicopatear" y defender el plan económico

En las horas previas a la presentación del Presupuesto 2027 que, según anticiparon fuentes oficiales a A24.com, mantendrá la profundización del ajuste en el Estado y las reformas económicas y desregulaciones, Milei instó a todos sus ministros a "cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años" y “no dejarse psicopatear por el statu quo”.

En ese marco, se refirió a su candidatura a la reelección en las elecciones de 2027 y reiteró que "al populismo no se le gana con populismo”, en otro claro rechazo a los reclamos de la oposición y diversos sectores para que el Ejecutivo aplique medidas de alivio a los deudores morosos y a las empresas de sectores que advierten sobre la caída del consumo.

Durante el encuentro se destacó "la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real, que permitirán que el consumo continúe aumentando", informaron fuentes que participaron del encuentro.

En este sentido, "se planteó la decisión de profundizar las políticas adoptadas". Por último, se destacó el récord de exportaciones de la Argentina, que este año podrían superar los 100 mil millones de dólares.

Reforma electoral: Negocia alternativas para avanzar con la suspensión de las PASO

El Senado reactivará este martes el debate en comisión de la reforma electoral, aunque la eliminación o suspensión de las PASO continúa siendo el principal punto de controversia entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se retomará mañana a las 15:30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, donde se habilitó no solo el proyecto impulsado por el Gobierno, sino también otras dos iniciativas del PRO y Despierta Chubut vinculadas con la implementación de la Ficha Limpia.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, decidió reabrir el debate luego del reclamo de los bloques aliados para que fueran tratados los proyectos de ficha limpia, que prohíbe que los candidatos condenados en segunda instancia por determinados delitos puedan postularse a cargos electivos.

La intención del oficialismo es avanzar con una ronda de consultas sobre la reforma electoral mientras continúan las negociaciones con los bloques dialoguistas para alcanzar consensos sobre los principales puntos de diferencia: la eliminación o suspensión de las PASO y el esquema de financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, para el Gobierno el punto central continúa siendo la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa para la que todavía no tiene los votos necesarios. La reforma electoral requiere mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados para su aprobación.

Actualmente, el oficialismo no cuenta con el respaldo suficiente del radicalismo ni del PRO, dos espacios que resultan claves para alcanzar esas mayorías.

Las negociaciones para alcanzar un consenso sobre la eliminación o suspensión de las PASO se desarrollan en dos frentes.

Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores; por otro, Bullrich encabeza el diálogo con los legisladores en el Senado.

Hasta el momento, solo manifestaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa; y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió en su provincia la suspensión de las primarias.

En tanto, todavía no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Jujuy, Carlos Sadir; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

Estos mandatarios, además, no cuentan con una cantidad significativa de legisladores que respondan directamente a sus espacios. Frigerio no tiene senadores propios, mientras que Figueroa, Jalil y Zdero cuentan con uno cada uno. Sáenz y Passalacqua, en tanto, tienen dos senadores que responden a sus respectivos espacios.

En qué consiste la reforma electoral