Argentina se prepara para la visita del papa León XIV: esperan hasta 800 mil personas

Qué lugares se analizan para los actos

Entre las alternativas que se encuentran más avanzadas aparece el Monumento de los Españoles, en Palermo, como posible sede del acto principal en la Ciudad de Buenos Aires.

Según recordó Macri, ese mismo sector recibió a una multitud durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina, hace casi cuatro décadas. En aquella oportunidad, el lugar llegó a reunir unas 570 mil personas.

El jefe de Gobierno destacó que el espacio cuenta con una amplia superficie verde y accesos mediante transporte público, dos factores que considera importantes para organizar un evento de estas características.

También se encuentran bajo evaluación otros lugares para diferentes actividades. Entre ellos aparecen el Parque de la Ciudad, que podría ser utilizado para un encuentro con jóvenes debido a su conexión con distintos puntos del conurbano, además de Tecnópolis y el Hipódromo de San Isidro.

Macri descartó, en principio, que los grandes encuentros se desarrollen en estadios, ya que la Iglesia suele optar por espacios abiertos para este tipo de celebraciones multitudinarias.

Cómo será la organización de la visita

La magnitud de la convocatoria obliga a diseñar un operativo especial para los días en los que se desarrollen las actividades. La estimación oficial contempla preparar los espacios para recibir a entre 600 mil y 800 mil personas.

Una de las alternativas que se analiza es la posibilidad de establecer un asueto durante la visita papal. Sin embargo, Macri señaló que esa medida no evitaría por completo el movimiento de personas en la Ciudad, por lo que la ubicación de los eventos será determinante para reducir el impacto sobre las zonas de mayor circulación.

En ese sentido, se busca evitar que las actividades principales generen complicaciones en sectores neurálgicos como la avenida 9 de Julio y el centro porteño.

Además de los escenarios centrales, se prevé la instalación de pantallas en distintos parques para que quienes no puedan acceder a los lugares donde se desarrollen los actos puedan seguir las ceremonias.

La delegación del Vaticano continuará con el relevamiento de las distintas propuestas antes de que la Santa Sede defina la agenda definitiva de la visita.

“Uno tiene que prepararse en un evento como ese, por lo menos para seiscientas, ochocientas mil personas”, afirmó Macri, quien destacó la experiencia de la Ciudad en la organización de acontecimientos masivos.