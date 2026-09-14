Luck Ra tomó una drástica decisión estética tras sufrir duras burlas: "Lo lograron"

Cuál es la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK

Majo Martino sumó nuevos datos a las versiones que giran en torno a Luck Ra y La Joaqui, y expuso cuál sería la sospecha que estaría inquietando al cantante cordobés en plena crisis.

En Puro Show (El Trece), la panelista arrancó hablando de Tiago PZK y dejó caer, con cierto misterio, que el artista habría tenido vínculos con varias mujeres del ambiente.

"Tiago no solo estuvo con Cazzu. Hay un montón de otras chicas conocidas que están en esa lista importante", señalaron durante el programa.

Martino fue más allá y lanzó: "¿Qué tiene Tiago PZK? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? Algo me contaron de lo que tiene. No voy a entrar en detalle en este momento, pero habría que investigarlo, porque la lista es tremenda". La charla subió de tono cuando apareció el nombre de Flor Vigna. "Y se sumó, que lo dije al aire el otro día, la última de la lista, Flor Vigna. O sea, va pasando por artistas del entorno, digamos, porque es un ambiente grande, pero es chico en sí", remarcaron.

El dato más fuerte llegó cuando Martino reveló qué sería lo que sospecha Luck Ra respecto de La Joaqui y Tiago PZK.

"A mí me contaron que él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?", aseguró.

Y agregó de dónde surgiría esa versión: "Yo creo que por eso él también hizo ese comentario, porque es toda la misma gente que me cuenta esto, muy amigos de él, muy amigos".

Así, la posibilidad de un acercamiento entre La Joaqui y Tiago PZK habría encendido las dudas y sospechas en Luck Ra, según lo relatado por Martino.