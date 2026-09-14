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Luck Ra tomó una drástica decisión estética tras sufrir duras burlas: "Lo lograron"

Luck Ra compartió una inesperada decisión a través de sus redes y una particular frase llamó la atención de sus seguidores.

14 sept 2026, 17:59
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Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por su vida sentimental. Mientras atraviesa el revuelo generado tras su escandalosa separación de La Joaqui, el cantante cordobés sorprendió a sus seguidores al contar que tomó una decisión inesperada sobre su apariencia.

El artista compartió en sus redes sociales una foto desde el consultorio de su odontólogo, donde se mostró listo para comenzar un tratamiento dental. Con entusiasmo y cierta ironía, anunció el cambio con una frase que rápidamente llamó la atención: “Lo lograron, me voy a hacer los dientes”.

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La elección de esas palabras no pasó inadvertida. Durante años, los dientes de Luck Ra fueron uno de los principales blancos de las burlas y críticas que recibió en redes sociales. De hecho, el cantante llegó a contar públicamente cuánto lo afectaban esos comentarios y, en una de sus presentaciones, no pudo contener las lágrimas al hablar del dolor que le provocaban las críticas sobre su aspecto.

Por eso, su reciente decisión adquiere un significado especial. En distintas oportunidades había asegurado que se sentía cómodo con su imagen y que no pensaba modificarla para responder a quienes lo cuestionaban. Ahora, sin embargo, decidió dar este paso y compartirlo con sus seguidores.

Cuál es la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK

Majo Martino sumó nuevos datos a las versiones que giran en torno a Luck Ra y La Joaqui, y expuso cuál sería la sospecha que estaría inquietando al cantante cordobés en plena crisis.

En Puro Show (El Trece), la panelista arrancó hablando de Tiago PZK y dejó caer, con cierto misterio, que el artista habría tenido vínculos con varias mujeres del ambiente.

"Tiago no solo estuvo con Cazzu. Hay un montón de otras chicas conocidas que están en esa lista importante", señalaron durante el programa.

Martino fue más allá y lanzó: "¿Qué tiene Tiago PZK? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? Algo me contaron de lo que tiene. No voy a entrar en detalle en este momento, pero habría que investigarlo, porque la lista es tremenda". La charla subió de tono cuando apareció el nombre de Flor Vigna. "Y se sumó, que lo dije al aire el otro día, la última de la lista, Flor Vigna. O sea, va pasando por artistas del entorno, digamos, porque es un ambiente grande, pero es chico en sí", remarcaron.

El dato más fuerte llegó cuando Martino reveló qué sería lo que sospecha Luck Ra respecto de La Joaqui y Tiago PZK.

"A mí me contaron que él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?", aseguró.

Y agregó de dónde surgiría esa versión: "Yo creo que por eso él también hizo ese comentario, porque es toda la misma gente que me cuenta esto, muy amigos de él, muy amigos".

Así, la posibilidad de un acercamiento entre La Joaqui y Tiago PZK habría encendido las dudas y sospechas en Luck Ra, según lo relatado por Martino.

     

 

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