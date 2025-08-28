En vivo Radio La Red
Política
UBA
libertarios
Tensión

Así fue el enfrentamiento entre estudiantes libertarios y peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA

La agrupación libertaria denunció hostigamientos y por eso pintaron sobre el espacio opositor. La tensión creció debido al enfrentamiento físico.

La violencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires dejó al descubierto una escalada de enfrentamientos entre agrupaciones estudiantiles. Lo que debía ser una jornada de participación universitaria se convirtió en un escenario de empujones, insultos y acusaciones cruzadas, entre estudiantes libertarios y peronistas.

Leé también El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora
El conflicto se desató este jueves dentro del edificio académico de Figueroa Alcorta. Dos agrupaciones protagonizaron un episodio de confrontación física en el área de los stands: la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres, el espacio estudiantil afín a La Libertad Avanza.

Desde la fuerza que representa al oficialismo denunciaron en A24 que venían siendo hostigados por sus pares peronistas, por eso respondieron con una pintada sobre la imagen de Eva Perón, lo que provocó la reacción del espacio opositor y derivó en la pelea a golpes dentro del recinto universitario.

Mientras los libertarios intentan arreglar lo ocurrido con las autoridades, desde ambas fuerzas denuncian que anteriormente fueron agredidos dos militares, uno por bando, el lunes pasado lo que elevó la tensión que derivó en este enfrentamiento.

La Facultad de Derecho repudió los hechos

La propia institución debió emitir un comunicado oficial para referirse a lo sucedido: “Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante se aplicará el régimen disciplinario vigente”, comunicó la Facultad de Derecho.

En su declaración, las autoridades reafirmaron que el espíritu de la universidad se basa en la convivencia democrática y la pluralidad: “La universidad ha sido y es el espacio plural donde conviven las distintas disciplinas, enfoques ideológicos y la pluralidad de perspectivas que conviven en la comunidad académica. No puede admitirse la intolerancia”.

El enfrentamiento comenzó con pintadas en los carteles de la agrupación peronista. Lo que parecía una simple provocación derivó rápidamente en un intercambio de insultos, agresiones físicas, golpes y empujones entre los militantes.

La tensión escaló aún más cuando miembros de la JUP colgaron su bandera sobre el stand de la agrupación opuesta. El gesto fue leído como una provocación directa, y generó una nueva ola de recriminaciones.

Las agrupaciones se cruzaron en redes

Desde la cuenta oficial de Somos Libres, alineada con el oficialismo nacional, se expresó un duro comunicado en Instagram: “Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran. Los mismos que pregonan amor y justicia social terminaron mostrando lo de siempre: intolerancia, robo y patoterismo barato.”

Con ese mensaje, la agrupación dejó en claro su visión del conflicto, cargando con dureza contra sus adversarios y atribuyéndoles prácticas violentas.

Una de las pintadas en la mesa de JUP.

Por parte de la Juventud Universitaria Peronista, no hubo respuesta formal a través de redes hasta el momento, aunque integrantes de la agrupación señalaron en privado que hubo provocaciones previas y que el conflicto no fue iniciado por ellos.

