En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Corrientes
La Libertad Avanza
ELECCIONES PROVINCIALES

Una vez más, incidentes en la campaña de LLA: un móvil de A24 agredido en Corrientes

Un móvil de A24 que cubría el cierre de campaña del partido libertario en Corrientes sufrió empujones por parte de la seguridad de Karina Milei y de militantes de La Libertad Avanza.

Una vez más, incidentes en la campaña de LLA: un móvil de A24 agredido en Corrientes

Un móvil de A24 que cubría una marcha de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Corrientes fue agredido por manifestantes del partido libertario. El altercado inició por empujones que le dieron a la prensa los custodios libertarios, que escoltaban a la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Leé también Independiente tomó una fuerte decisión sobre sus socios tras los incidentes con la U de Chile
Independiente tomó una fuetre decisión tras los incidentes con la U de Chile

Mientras Martín Menem y Karina Milei se retiraban en un auto, uno de los agentes de seguridad personal empujó a la cronista Cecilia Conesa de A24. Luego, el camarógrafo también fue agredido y arrastrado a empujones que se pudieron apreciar, incluso, en la transmisión en vivo de la señal.

Embed

La cronista intercedió para que liberaran al camarógrafo y fue ella misma interceptada por otra mujer que la acorralaba y no la dejaba salir. "La Libertad Avanza está agrediendo, lo sueltan. Después se quejan de la violencia del radicalismo y del peronismo y la Libertad Avanza hace lo mismo", denunció la periodista que pidió innumerables veces: "Soltame, soltame".

Luego la cronista comentó que los custodios de Karina Milei y Martín Menem la "agarraron del cuello", que los trabajadores de prensa recibieron "patadas" por parte de ese sector, y que la peor parte se la llevó el camarógrafo, quien además es su padre.

Otro manifestante de LLA reclamó que la "zona fue liberada" por el gobernador Gustavo Valdés. En ese momento y entre gritos, también apareció el referente libertario Iñaki Gutiérrez.

El partido libertario estaba en una caminata para realizar el cierre de campaña previo a las elecciones provinciales que se llevarán adelante este 31 de agosto, en donde la lista violeta lleva a Lisandro Almirón como candidato a gobernador, que competirá contra el oficialista provincial, Juan Pablo Valdés, hermano del actual jefe distrital.

En la caminata también aparecieron manifestantes que reclamaban contra el Gobierno nacional, que generó tensión una vez más al quedar enfrentados en el mismo lugar.

Tal como sucedió ayer en el acto que el presidente Javier Milei lideró en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se registran nuevos incidentes en un acto proselitista de LLA.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Corrientes La Libertad Avanza Incidentes A24 Karina Milei
Notas relacionadas
Uno por uno, quiénes son los detenidos por los incidentes en la caravana de Javier Milei
El mensaje secreto de Whatsapp de Milei a sus ministros tras los incidentes en Lomas: "Estuve muchas veces bajo lluvia de piedras"
Así fue el enfrentamiento entre estudiantes libertarios y peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar