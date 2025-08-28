Una vez más, incidentes en la campaña de LLA: un móvil de A24 agredido en Corrientes

Otro manifestante de LLA reclamó que la "zona fue liberada" por el gobernador Gustavo Valdés. En ese momento y entre gritos, también apareció el referente libertario Iñaki Gutiérrez.

El partido libertario estaba en una caminata para realizar el cierre de campaña previo a las elecciones provinciales que se llevarán adelante este 31 de agosto, en donde la lista violeta lleva a Lisandro Almirón como candidato a gobernador, que competirá contra el oficialista provincial, Juan Pablo Valdés, hermano del actual jefe distrital.

En la caminata también aparecieron manifestantes que reclamaban contra el Gobierno nacional, que generó tensión una vez más al quedar enfrentados en el mismo lugar.

Tal como sucedió ayer en el acto que el presidente Javier Milei lideró en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se registran nuevos incidentes en un acto proselitista de LLA.