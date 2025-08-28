Mauro Icardi le dedicó una romántica frase a la China Suárez y la reacción en redes no se hizo esperar

icardi y china 2

La íntima confesión de Santi Maratea sobre la China Suárez frente a Yanina Latorre

Yanina Latorre fue quien inauguró la serie de invitados que se animan a poner a prueba su suerte en una edición especial de Trato Hecho (América TV). En esta primera entrega dedicada a famosos, Santi Maratea recibió a la figura de Sálvese Quien Pueda, dispuesta a jugar entre intuición y azar.

En este formato conducido por Maratea, los famosos también tienen la chance de competir por los 20 millones en premios. Durante su participación, Yanina sorprendió al presentador con una pregunta cargada de picante.

"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", lanzó sin filtros Latorre. Y agregó: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

"Esa pregunta es muy buena", admitió Maratea. Pero la invitada insistió: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

Ante esto, Santi decidió aclarar el rumor y negó categóricamente haber tenido una relación con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!".

"A mí me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el WhatsApp", insistió Yanina. Y él le respondió: "Sí, vos también tenés el WhatsApp".

"Me odia. Me tenía bloqueada de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear", cerró la conductora sobre su conflictiva relación con la China Suárez.