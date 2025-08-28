A24.com

LO DESTROZARON

Mauro Icardi le dedicó una romántica frase a la China Suárez y la reacción en redes no se hizo esperar

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a estar en el centro de la polémica tras compartir una romántica publicación en redes.

28 ago 2025, 18:16
china e icardi
china e icardi

No es la primera vez que la China Suárez y Mauro Icardi comparten su romance a través de las redes sociales. Instalados en Turquía, donde el futbolista juega para el Galatasaray, la pareja suele publicar gestos románticos que rápidamente captan la atención de sus seguidores. Cada imagen, cada frase, se convierte en terreno fértil para el debate virtual.

Este jueves, Icardi volvió a encender las redes con una publicación en blanco y negro que lo muestra junto a la actriz en un restaurante. En las fotos, se los ve abrazados y sonrientes. El delantero acompañó las imágenes con una frase que generó revuelo: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

El posteo se viralizó y, como ya es costumbre, los comentarios no tardaron en llegar. Aunque algunos usuarios celebraron el gesto como una muestra de amor genuina, la mayoría reaccionó con severas críticas. “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; “El destino se les ríe en la cara”, fueron algunos de los mensajes del posteo.

icardi y china 2
china suarez icardi 1

La íntima confesión de Santi Maratea sobre la China Suárez frente a Yanina Latorre

Yanina Latorre fue quien inauguró la serie de invitados que se animan a poner a prueba su suerte en una edición especial de Trato Hecho (América TV). En esta primera entrega dedicada a famosos, Santi Maratea recibió a la figura de Sálvese Quien Pueda, dispuesta a jugar entre intuición y azar.

En este formato conducido por Maratea, los famosos también tienen la chance de competir por los 20 millones en premios. Durante su participación, Yanina sorprendió al presentador con una pregunta cargada de picante.

"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", lanzó sin filtros Latorre. Y agregó: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

"Esa pregunta es muy buena", admitió Maratea. Pero la invitada insistió: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

Ante esto, Santi decidió aclarar el rumor y negó categóricamente haber tenido una relación con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!".

"A mí me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el WhatsApp", insistió Yanina. Y él le respondió: "Sí, vos también tenés el WhatsApp".

"Me odia. Me tenía bloqueada de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear", cerró la conductora sobre su conflictiva relación con la China Suárez.

