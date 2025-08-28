En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
discapacidad
Elecciones 2025

"Son discapacitados": la polémica frase del jefe de LLA en la Provincia sobre los agresores en la caravana con Milei

El presidente Milei con su hermana y candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, hicieron una caravana en la que hubo graves incidentes. El organizador de ese acto de campaña eligió la peor figura para clasificar a los violentos.

Graves incidentes en la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. (Foto:Reuters)

Graves incidentes en la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. (Foto:Reuters)
Leé también Tensión en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: empujones, detenidos y acusaciones al kirchnerismo
Espert, Milei y Karina (REUTERS)

La frase de Pareja genera aún más polémica en momentos donde se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuando estaba a cargo del ahora ex titular Diego Spagnuolo. La Justicia investiga audios -que serían de su autoría- donde se habla de pagos y se nombra a figuras centrales del gobierno nacional.

También metió en su discurso la grieta entre Nación y Provincia cuando dijo que el tercer cordón de seguridad, en manos de la policía provincial, fue la que falló y permitió el ataque contra el presidente Milei y sus candidatos

"Son discapacitados..."

Sebastián Pareja, también candidato a diputado por La Libertad Avanza, acompañaba al Presidente en la caravana electoral que debió ser interrumpida de urgencia. Las piedras lanzadas contra el vehículo que llevaba tanto al presidente como a Karina Milei y a los candidatos Espert y Pareja tuvo que ser preservada. El anillo más cercano de seguridad desplegó los escudos de seguridad para cubrirlos. Es una especie de valija o maletín que lleva la policía y ante una emergencia, se despliega como una capa, "techo" o membrana, que aisla a la persona de recibir posibles golpes.

Integrantes de esa comitiva cargaron sobre la responsabilidad de la provincia bonaerense y su policía. La seguridad estaba dividido en tres anillos. El primero, el más cercano al presidente Milei. El tercero, el más alejado, debía asegurar la presencia de personas agresivas o elementos extraños. Como unos container con escombros de una obra. De allí se tomaron elementos que se arrojaron contra la comitiva.

“Se organizó como se organiza cualquier actividad de campaña. La parte de la seguridad, propiamente dicha, yo no soy un especialista ni tengo un "metiér" en eso, pero sí sabemos que fuimos tres días antes a revisar el lugar, a conocer el circuito que íbamos a tomar. Esa propuesta fue elevada, por supuesto, a los organismos que tienen que cuidar al Presidente”, arrancó su descripción el candidato Pareja. Pero para descalificar a los agresores uso una expresión polémica: “Lo que sucede es que después hay un tercer cordón que tiene que ver ya con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos. Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrancar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar".

Para redondear en dónde hay que mirar por la falla en la seguridad dijo: "Me parece que ahí falló ese control, que entiendo no estaba a cargo de la seguridad del presidente”.

El diagrama de seguridad hizo que los diferentes integrantes de la caravana se fueran en distintos medios. Por ejemplo, José Luis Espert fue sacado del lugar en moto.

