Violenta discusión en la General Paz: un policía sacó su arma y hallaron millones de pesos en un auto

Intervención policial y hallazgo millonario

Tras varios minutos de tensión, arribaron al lugar agentes de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad, quienes controlaron la situación e identificaron a todos los involucrados. Ninguno presentaba impedimentos legales para circular.

Sin embargo, los efectivos descubrieron un dato llamativo: en el interior del vehículo había 4,5 millones de pesos en efectivo. Los ocupantes aseguraron que se trataba de dinero destinado a la compra de un auto, aunque esa explicación quedó bajo investigación judicial.

Causa judicial en marcha

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del juez Martín Peluso, quien ordenó actuaciones por averiguación de ilícito. Hasta el momento, no se aplicaron medidas restrictivas contra ninguno de los protagonistas del violento episodio.