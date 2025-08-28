En vivo Radio La Red
Policiales
General Paz
policía
Tensión

Violenta discusión en la General Paz: un policía sacó su arma y hallaron millones de pesos en un auto

El hecho, que ocurrió a la altura de Liniers, fue registrado en dos videos que se viralizaron en redes sociales. Por lo ocurrido se abrió una causa judicial.

El policía federal se bajó del auto y amenazó a lo ocupantes del otro vehículo.

Un episodio insólito generó conmoción en la autopista General Paz. Un policía federal fuera de servicio discutió con otro conductor, bajó de su vehículo y lo amenazó con un arma de fuego durante varios minutos. El hecho, que ocurrió a la altura de Liniers, fue registrado en dos videos que se viralizaron en redes sociales.

un hombre filmó a su hijo fumando marihuana en una habitación con drogas y armas.

Lo que parecía un simple conflicto de tránsito terminó con un giro inesperado: cuando la Policía intervino descubrió que los ocupantes del otro vehículo transportaban 4,5 millones de pesos en efectivo, lo que derivó en una causa judicial por averiguación de ilícito.

Según testigos, todo comenzó cuando el oficial se quejaba por las maniobras imprudentes del conductor de un Volkswagen Gol Country, que viajaba junto a otras tres personas. Al interceptarlo, el policía desenfundó su arma y apuntó directamente al parabrisas del auto.

La escena fue filmada por un repartidor que pasaba por el lugar: “Anda con un fierro el chabón en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo nada. Espero que llamen a la policía porque cualquiera puede tener un arma y pegarle un tiro a cualquiera”, relató en el video que luego se viralizó.

Intervención policial y hallazgo millonario

Tras varios minutos de tensión, arribaron al lugar agentes de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad, quienes controlaron la situación e identificaron a todos los involucrados. Ninguno presentaba impedimentos legales para circular.

Sin embargo, los efectivos descubrieron un dato llamativo: en el interior del vehículo había 4,5 millones de pesos en efectivo. Los ocupantes aseguraron que se trataba de dinero destinado a la compra de un auto, aunque esa explicación quedó bajo investigación judicial.

Causa judicial en marcha

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del juez Martín Peluso, quien ordenó actuaciones por averiguación de ilícito. Hasta el momento, no se aplicaron medidas restrictivas contra ninguno de los protagonistas del violento episodio.

