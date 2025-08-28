Daniela Celis reveló qué la lastimó del encuentro entre Thiago Medina y Katia Fenocchio: "Pensé que..."

Embed

El joven también se había expresado en su cuenta personal de Instagram, dejando entrever que sus acciones no fueron intencionales. Además, quiso dejar claro que, de su parte, no hay dudas sobre el tipo de persona que es y los valores que lo guían, intentando aclarar cualquier malentendido generado por la situación.

La actitud de Thiago Medina frente a la confesión de Katia La Tana que conmovió a Daniela Celis

Thiago Medina se pronunció en redes sociales tras el escandaloso episodio que protagonizó Daniela Celis en LAM (América TV), luego de que Katia ‘La Tana’ revelara en una entrevista que había tenido un encuentro íntimo con él.

El llanto y el difícil momento de la madre de Laia y Aimé tuvieron gran repercusión en todos los medios, y ambos se vieron obligados a hacer un descargo en sus cuentas personales de Instagram.

El ex Gran Hermano se refirió a la situación en redes sociales y dejó en claro su postura: "Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios".

Además, mostró su arrepentimiento y pidió disculpas en caso de haber lastimado a Celis: "Yo estoy bien y sé que valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta".

Descargo de Thiago Medina1

Se refirió también a la repercusión que tuvo la confesión de su expareja y comentó: "Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere".