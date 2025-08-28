A24.com

Después de la tomenta

Daniela Celis reveló qué la lastimó del encuentro entre Thiago Medina y Katia Fenocchio: "Pensé que..."

Daniela Celis no ocultó el dolor que le provocó enterarse de ese encuentro y, con la sinceridad que la caracteriza, expresó cómo atravesó ese momento y qué fue lo que más la afectó en lo personal.

28 ago 2025, 18:15
Un par de días después del descosolado llanto al aire en LAM (América TV), Daniela Celis volvió a referirse a la polémica con Thiago Medina y confesó qué fue lo que más le dolió de su expareja, tras el encuentro íntimo que él tuvo con Katia 'La Tana' Fenocchio.

El 28 de agosto en Intrusos (América TV) la ex Gran Hermano habló con Alejandro Guatti y explicó los motivos que la llevaron a mostrarse de tal manera en el ciclo que conduce Ángel de Brito: "Ya estoy mejor, estoy en frio y no más en caliente. Realmente no me lo esperaba, exploté. El fin de todo esto era re lindo, hacer una entrevista con un buen mensaje y de hecho está todo bien, nos llevamos re bien como padres separados. Fue un mal necesario quizás".

"Si lo sabía no lo hubiera preguntado y no se hubiera generado esto, me da mucha vergüenza lo que pasó, no me gusta estar en este lugar. Él es un diez como papá pero hay cosas como hombre que no me gustaron", agregó. Y se refirió al descargo de Thiago en redes, que calificó la situación como un "teatro": "Coincido en lo que dijo, sobre que no hay bandos, pero la palabra teatro no me gustó, si él piensa que estoy haciendo teatro no es así".

Al mismo tiempo, señaló el dolor que le provocó todo lo ocurrido, ya que internamente sentía que iban a darse una nueva oportunidad. "Me dolió mucho porque yo pensé que íbamos a seguir apostando en la relación, eso fue lo que me había hecho entender. Pero ya está, no tengo otra opción que llevarme bien con él", expresó.

El joven también se había expresado en su cuenta personal de Instagram, dejando entrever que sus acciones no fueron intencionales. Además, quiso dejar claro que, de su parte, no hay dudas sobre el tipo de persona que es y los valores que lo guían, intentando aclarar cualquier malentendido generado por la situación.

La actitud de Thiago Medina frente a la confesión de Katia La Tana que conmovió a Daniela Celis

Thiago Medina se pronunció en redes sociales tras el escandaloso episodio que protagonizó Daniela Celis en LAM (América TV), luego de que Katia ‘La Tana’ revelara en una entrevista que había tenido un encuentro íntimo con él.

El llanto y el difícil momento de la madre de Laia y Aimé tuvieron gran repercusión en todos los medios, y ambos se vieron obligados a hacer un descargo en sus cuentas personales de Instagram.

El ex Gran Hermano se refirió a la situación en redes sociales y dejó en claro su postura: "Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios".

Además, mostró su arrepentimiento y pidió disculpas en caso de haber lastimado a Celis: "Yo estoy bien y sé que valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta".

Se refirió también a la repercusión que tuvo la confesión de su expareja y comentó: "Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere".

