El Ministerio de Salud confirmó que Ómicron ya es comunitaria en Argentina: ¿qué dijo de los autotest y la vacuna obligatoria?

El Ministerio de Salud sobre los autotest

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la implementación del autotest como herramienta que complemente los testeos. El debate se abrió incluso dentro del oficialismo, ya que mientras el Gobierno debate su aplicación, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, cuestionó su uso. Lo cierto es que desde la cartera a nivel nacional continúan firme.

"Las jurisdicciones ya están ampliando sus capacidades de testeo. Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los autotest, en breve vamos a poder hacerlo y eso descomprime también el testeo en el primer nivel. Venimos trabajando hace muchos meses con esto", dijo en diálogo con Radio Continental.

Frente a las críticas de la oposición por la demora en la venta de los autotest, Tarragona replicó que no depende del Estado porque no son fabricados en laboratorios públicos.

“Nosotros estamos trabajando hace muchos meses con esto. Son las empresas privadas las que solicitan la autorización de comercialización. No es un test ni que fabrique la Argentina ni que se haga en ningún laboratorio público. Hay tres empresas que están presentando su solicitud de registro, que entendemos que en estos días deberían estar saliendo. No es algo que dependa del Gobierno”, comentó.

autotest.jpg El Gobierno continúa avanzando en la aplicación del autotest.

El Ministerio de Salud sobre la vacunación obligatoria

Hace una semana, el gobierno de Catamarca estableció por decreto que cobrará la atención médica a los contagiados de coronavirus que no se hayan vacunado.

Al se consultada por esta iniciativa de vacunación obligatoria, Sonia Tarragona afirmó que "no evalúan como posibilidad no atender a los no vacunados. En ningún caso tenemos un sistema de Salud con tanta presencia privada como para evaluar eso".

"No lo estamos considerando desde el Ministerio de Salud. Nos preocupa la gente que no avanza en el esquema de vacunación. Hemos notado un crecimiento muy alto de aplicación de segunda dosis. No tiene que ver con una resistencia a la vacuna sino con un relajamiento de las medidas", reafirmó.

Y agregó: "Tenemos casi el 94% de la población con al menos una dosis. No tenemos una gran población antivacunas. No vemos la posibilidad de tomar una medida extrema para incentivar la vacunación".