"Una pérdida del control sanitario": Nicolás Kreplak hizo una dura crítica al autotest de coronavirus mientras el Gobierno debate su aplicación

"Se está definiendo el rol que tendrá el autotest para la detección de coronavirus tanto en el sector público como privado para evitar brotes de la enfermedad. En Argentina estamos capacitados para utilizar esta herramienta", explicó Carla Vizzotti.

¿Por qué se opone Nicolás Kreplak al autotest?

El funcionario bonaerense aclaró que "el autotest no está habilitado en la Provincia de Buenos Aires porque tiene muchas dificultades. La fortaleza más grande que nosotros contamos en el sistema de Salud es la información de los casos que están registrados".

En charla con Radio Provincia, Kreplak argumentó: "Si uno lo hace de manera domiciliaria perderíamos ese control. Y en segunda instancia, y es un tema que me preocupa mucho sobre los testeos tanto privados como públicos, es cómo se interpretan esos resultados", explicó.

covid19, coronavirus, testeos, UFU CABA (Fuente: Télam) Con la nueva ola de contagios, los centros de testeo se encuentran al límite y con largas filas (Foto: Telam).

Nicolás Kreplak pidió "responsabilidad" a los bonaerenses

El ministro reconoció que en estos días se hacen "filas tremendas de gente que se va a testear y no se preocupa porque sea gente con contacto estrecho, sino que se testean para que den negativo y poder participar de la cena de fin de año". En este sentido, el político señaló que "eso no se debe hacer" y que todo contacto estrecho "debe respetar el período de aislamiento necesario, más allá del resultado de un test".

"Les pido por favor que seamos responsables y que no se testeen si no es indispensable. Y también les pido que no lo interpreten el resultado como una libertad para dejar el aislamiento porque es una de las herramientas que tenemos de cuidarnos y no se expandan los casos", concluyó.