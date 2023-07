El "momento Massa": las claves de la campaña que preparan en Unión por la Patria para entrar al balotaje

En el comando de campaña de UP admiten la imprevisibilidad del escenario electoral en varios motivos: "humor social, situación económica y política compleja". Por otro lado, la demora en llegar a un acuerdo con el FMI, genera un alto porcentaje de votantes indecisos, que definirán su postura o voto, en las 72 horas previas a la votación.

Estas variables, admiten fuentes de UP a A24.com, "genera una dificultad para medir los distintos escenarios electorales, dado que faltan 23 días de las PASO, 93 días para las elecciones presidenciales del 23 de octubre y los 121 días para un eventual balotaje". Implica una eternidad en términos de estrategias de campaña, y en un proceso donde todo puede cambiar en cualquier momento.

Esta campaña tiene varias novedades: Massa tiene un doble rol de ser el principal ministro del Gobierno saliente y a la vez el candidato que aglutine a todos los sectores del oficialismo, en una fórmula de unidad. Todo en medio de una tensa negociación con el FMI que difícilmente conforme a todos internamente.

Otra variable disruptiva en estas elecciones, que analizan en el búnker de la calle Mitre al 300, es que el oficialismo se presenta con una nueva marca o sello electoral, el frente Unión por la Patria, tras abandonar el Frente de Todos.

También funciona como una variable imprevisible, el emergente de Javier Milei, una nueva figura de la derecha libertaria, capaz de modificar el viejo escenario donde dos grandes frentes electorales competían por llegar al gobierno, y se transformó en una eventual tercera fuerza con un escenario de tercios.

Las campaña por "etapas" de Unión por la Patria

La segunda idea central que analizan en UP es que esta será una campaña “Etapista” donde cada elección, es decir, las PASO, las generales de octubre y el balotaje, tiene que ir permitiendo levantar la siguiente etapa en mejores condiciones. "No solamente eso, sino que cada etapa no te tiene que cerrar puertas", argumentan desde el comando de campaña de UP.

En el oficialismo sostienen esa idea con un ejemplo: ¿Es mejor ganar las PASO con 25 % de los votos y crecer solo 5 % después, en las elecciones generales de octubre? ¿O es mejor ganar las PASO con 23 % y crecer 10 % en la segunda etapa de campaña de cara a las elecciones generales?

Propusieron para cada etapa "un objetivo electoral que no solo se mide con una victoria", sino que cada etapa (PASO, Generales, Balotaje) tiene sus subetapas".

PASO : se calcula que el votante vota lo que quiere.

: se calcula que el votante vota lo que quiere. Generales: el votante vota lo que debe.

el votante vota lo que debe. Balotaje: el ciudadano vota lo que puede.

"Hasta las PASO, focalizaremos en la amplitud de gestos, diversidad, amplitud, que cada candidato pueda mostrar, divulgar sus propuestas abiertamente" dicen en el comando de campaña de Massa, donde a su vez, tienen por objetivo que "todos los sectores ampliamente diferenciados, diversos y plurales del panperonismo, en un sentido amplio de la palabra, encuentren en la marca UP y en la boleta, su papel".

"Pretendemos que Unión por la Patria sea el aeropuerto de aterrizaje de muchos sectores", señalan cerca del asesor de campaña español, Antoni Gutiérrez Rubí.

Finalmente, en la 3° idea o etapa de campaña hablan del "momento Massa".

En el búnker de UP hacen hincapié en "los atributos de personalidad, que quizás en otro momento pudieran haber sido juzgados de otra manera, ahora son muy interesantes para esta instancia difícil de complejidad.

Y eso coincide con la demanda mayoritaria de la sociedad: "Se pide autoridad y firmeza; Massa presenta eso. Se pide capacidad de gestión; Massa la tiene. Se pide habilidad para navegar, un “piloto de tormenta”; Massa la tiene. Se pide capacidad para negociar con militantes diferentes, desde el Fondo a colectiveros, y negociar y llegar a acuerdos; Massa lo tiene. Por lo tanto, se le pide, imaginación, la audacia; y Massa la tiene", señalan.

Finalmente, en UP admiten la necesidad de salir a buscar el voto de aquellos que dicen que “quizás no es el que yo hubiera querido, pero con Massa se puede ganar y es lo mejor para este contexto del país”.

De ahí surge la campaña que vimos en los últimos días en todos los discursos del oficialismo, apuntando contra la oposición como "la derecha que vuelve para terminar con los derechos" que el peronismo promete garantizar, pese a estar gobernando en una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.