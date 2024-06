El nudo político (y económico) que el Gobierno no logra desatar

En el imaginario colectivo la ley bases ya está aprobada y ya se pasó de página. Pero todavía falta la parte más importante, el tramo final que se va a dar esta semana en Diputados. Hasta que no se destrabe, el FMI no confía en este Gobierno... igualmente no confía porque después de la Ley Bases ve un futuro sombrío... La popularidad del presidente se basa en un supuesto que está a punto de desmoronarse. Por eso, necesita urgente un programa político para sostenerse cuando la opinión pública ya no le sonría. Por ahora no lo tiene.