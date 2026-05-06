Los picantes mensajes de Solange Abraham tras el áspero DAR con Emanuel en Gran Hermano

“Me encanta porque el pelado quedó re dolido. Ganó Mamá Sol”, fue uno de los posteos que compartió, dejando en evidencia su postura tras el enfrentamiento. También replicó otro comentario aún más incisivo: “Lo psiquiátrico que es el pelado”, sumando más leña al fuego en medio de la polémica.

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En esa misma línea, Solange eligió difundir otro mensaje que cuestionaba la actitud de su excompañero, señalándolo por interrumpirla durante la discusión: “Qué asco esos tipos que hablan por encima de la mujer para no dejarla hablar. Si sos guapo dejala hablar y contestá después”. Incluso redobló la apuesta al compartir opiniones todavía más duras que apuntaban directamente a ese comportamiento.

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Mientras tanto, su nombre sigue sonando con fuerza de cara al repechaje previsto para el 20 de mayo. Consciente de la imagen que construyó dentro del reality, Solange Abraham apuesta a capitalizar su perfil más confrontativo para intentar regresar al juego y dar pelea una vez más. La pregunta queda abierta: ¿logrará el apoyo suficiente para volver?

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Cuál fue la picante observación de Santiago del Moro sobre Solange Abraham que incomodó en Gran Hermano

La gala del domingo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a calentarse más de lo esperado durante la cena de nominados, y esta vez el foco no estuvo solo en quienes siguen en competencia. Aunque ya no forma parte del reality, Solange Abraham volvió a colarse en la charla y terminó siendo eje de un cruce que dejó mucha tela para cortar.

Todo comenzó cuando Titi Tcherkaski manifestó sin vueltas a quién le gustaría ver fuera de la casa en la próxima eliminación. Su elección fue Eduardo Carrera, y no dudó en justificar su postura con argumentos que rápidamente encendieron la polémica entre los presentes. Según explicó, su decisión tenía que ver con ciertas actitudes que él había respaldado dentro del juego y que, desde su mirada, no tenían defensa posible.

Ante la consulta directa de Eduardo, que quiso entender el motivo de ese señalamiento, Titi trajo a la conversación a Solange y rememoró un episodio que, según dejó entrever, todavía le pesa. En ese contexto, sostuvo que en aquel momento él se plantó frente al grupo para acusarlos de haberlo insultado, algo que ella desmintió con firmeza. De acuerdo a su versión, la única persona que utilizó ese término fue la exjugadora.

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El ida y vuelta subió de tono hasta que Santiago del Moro decidió intervenir para marcar una situación que no pasó desapercibida. “Ahora chicos, una cosa les digo, les quiero preguntar. ¿Sol no está en la casa y siguen hablando de ella?”, lanzó el conductor, evidenciando cómo la figura de Solange Abraham continúa generando impacto incluso tras su salida del reality.

Lejos de esquivar el planteo, Titi se mantuvo firme y dejó en claro que, para ella, lo ocurrido no quedó atrás. Explicó que la partida de Solange no cerró las heridas y que aún persisten conflictos que siguen latentes entre los participantes. “Y es que dejó muchas cosas feas, dejó mucha tierra acá que hay que ir sacando de a poco. Y gente que defendió las cosas que hizo Sol, yo creo que debería irse también”, disparó sin filtro.

Así, una vez más, el nombre de Solange Abraham volvió a resonar dentro de la casa, demostrando que, aunque ya no esté en competencia, su paso por el reality sigue condicionando el juego y las relaciones entre quienes continúan en carrera.