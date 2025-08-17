El emotivo mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: "El dinero no lo es todo"

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de ternura y protección incluso en la distancia: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.

evangelina anderson hijos

Evangelina Anderson rompe el silencio y confirma su separación de Martín Demichelis

Después de compartir 18 años de vida juntos, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis. Por primera vez, la modelo se refirió públicamente al tema, revelando que el vínculo matrimonial llegó a su fin y desde cuándo están distanciados.

"Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo", expresó Anderson frente a las cámaras del ciclo Intrusos (América TV), dejando en claro su postura.

Cuando le preguntaron si ya comenzaron con el proceso legal de divorcio, Evangelina respondió: "Estamos en eso". Además, contó que permanecerá en Argentina, rodeada por sus seres queridos y amistades más íntimas.

"18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está", insistió la modelo al hablar sobre su ruptura con Demichelis.

"Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien", confesó sobre su relación actual con el ex jugador y actual entrenador, con quien inició su historia en 2007 y tuvo tres hijos: Bastian, Lola y Emma. Ante la consulta sobre una interacción en redes con un futbolista extranjero, aclaró: "A ningún jugador le pongo like".

Evangelina Anderson y Martín Demichelis contrajeron matrimonio en 2015, primero en una ceremonia civil y luego con una fiesta en Pilar. Su relación, que comenzó en 2007, atravesó distintas etapas, algunas difíciles, pero se fortaleció con el tiempo y con la llegada de sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

En los últimos días, comenzaron a circular versiones sobre una posible separación, que finalmente fueron confirmadas por la modelo. Sin embargo, prefirió no profundizar en los motivos que llevaron al cierre de esta etapa.