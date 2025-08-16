En vivo Radio La Red
Política
Cierre de listas
Candidatos
Elecciones legislativas 2025

Cierre de listas: quiénes son los candidatos a legisladores que ya fueron confirmados y cuáles faltan por definir

Este domingo vence el plazo para presentar las candidaturas a diputados y senadores nacionales para las elecciones del 26 de octubre. Las novedades en LLA y Fuerza Patria.

Este domingo a las 23:59 vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño. En Fuerza Patria tai Hagman será primer candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en provincia.

Por la avenida del medio, el flamante frente de los gobernadores Provincias Unidas, apostarán a Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y podrían ir Facundo Manes y Martín Lousteau en CABA. Juan Schiaretti será el candidato de Córdoba y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) apostará por su vice, Gisela Scaglia.

Por su parte, La Libertad Avanza ya confirmó su lista porteña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Patricia Bullrich y el abogado Alejandro Fargosi, serán encabezan las aspirantes del gobierno para senadores y diputados, en tanto el economista Agustín Monteverde será el segundo candidato para el Senado y Patricia Holzman, de la Fundación Judaica, irá de dos en Diputados.

dip-0
Por la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo optó por el economista José Luis Espert, mientras que Fuerza Patria designó a Jorge Taiana, ex ministro de Defensa del kirchnerismo. En tanto Bullrich deberá competir contra Mariano Recalde de Fuerza Patria.

Por otro parte, Luis Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza y se afilió a LLA, en donde Karina Milei le dio la bienvenida.

El peronismo, a su vez, logró sellar un acuerdo para alcanzar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas. De esta manera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Itai Hagman, dirigente del Frente Patria Grande, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para el exministro de Defensa, Jorge Taiana.

Capitanich en Chaco y otros candidatos

En otro punto, Fuerza Patria Chaco confirmó este sábado, en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista, eligió a Jorge Capitanich al frente con el resto de los candidatos designados por unanimidad para las elecciones nacionales legislativas.

En otras fuerzas, también competirán por un lugar en el Senado Graciela Ocaña, por Hagamos Futuro, Juan Martín Paleo en Potencia, Christian Castillo en la lista del Frente de Izquierda y Héctor Heberling para el Nuevo Más.

En lo que respecta a los diputados, encabezan listas Hernán Reyes para Hagamos Futuro, Ricardo López Murphy en Potencia, Myriam Bregman para el Frente de Izquierda y Federico Winokur en el Nuevo Más.

El Frente de Izquierda, la UCR y una coalición deben definir su futuro

El Frente de Izquierda-Unidad, que une al PTS, PO, MST e IS, presentó sus listas para las elecciones del próximo 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Myriam Bregman encabeza la lista de postulantes a diputados nacionales por ese frente. A su vez, el sociólogo Christian Castillo será quien encabece la lista a senadores por el mismo distrito.

El dato llamativo es que será la primera vez desde el regreso de la democracia que la UCR no participe electoralmente en la provincia. El sector representado por Miguel Fernández se negó a firmar el acuerdo, a diferencia de Evolución, el espacio que lidera Martín Lousteau a nivel nacional y Pablo Domenichini en lo local.

A su vez se esperan definiciones de la alianza que conformaron Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta, que hará una presentación formal de sus candidatos y enviarán una foto de cara al cierre de listas que culmina este domingo.

Lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria

Taiana, Jorge

Lopez, Jimena

Grabois, Juan

Siley, Vanesa

Palazzo, Sergio

García, Teresa

Pietragalla, Horacio

Propato, Agustina

Moyano, Hugo (hijo)

Díaz, Fernanda

Galmarini, Sebastián

Miño, Fernanda

Yasky, Hugo

Salzman, Marina

Trotta, Nicolás

Así quedó la lista de LLA en CABA

Lista Senadores CABA

Patricia Bullrich

Agustin Monteverde

Pilar Ramirez

Carlos Torrendell

Lista Diputados LLA CABA

Alejandro Eduardo Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Mario Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Hector Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams

Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza. (Foto: X Karina Milei)

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

