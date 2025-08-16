Cierre de listas: quiénes son los candidatos a legisladores que ya fueron confirmados y cuáles faltan por definir

Por otro parte, Luis Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza y se afilió a LLA, en donde Karina Milei le dio la bienvenida.

A4WRSHQQ45BD5JMOF2XGGJVRLQ

El peronismo, a su vez, logró sellar un acuerdo para alcanzar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas. De esta manera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Itai Hagman, dirigente del Frente Patria Grande, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para el exministro de Defensa, Jorge Taiana.

Capitanich en Chaco y otros candidatos

En otro punto, Fuerza Patria Chaco confirmó este sábado, en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista, eligió a Jorge Capitanich al frente con el resto de los candidatos designados por unanimidad para las elecciones nacionales legislativas.

En otras fuerzas, también competirán por un lugar en el Senado Graciela Ocaña, por Hagamos Futuro, Juan Martín Paleo en Potencia, Christian Castillo en la lista del Frente de Izquierda y Héctor Heberling para el Nuevo Más.

TJWXWNFHK5HFRDN7ZQEA3W7E2A

En lo que respecta a los diputados, encabezan listas Hernán Reyes para Hagamos Futuro, Ricardo López Murphy en Potencia, Myriam Bregman para el Frente de Izquierda y Federico Winokur en el Nuevo Más.

El Frente de Izquierda, la UCR y una coalición deben definir su futuro

El Frente de Izquierda-Unidad, que une al PTS, PO, MST e IS, presentó sus listas para las elecciones del próximo 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Myriam Bregman encabeza la lista de postulantes a diputados nacionales por ese frente. A su vez, el sociólogo Christian Castillo será quien encabece la lista a senadores por el mismo distrito.

YV2BS5G575B5HAVYBUTQS6XKLA Los candidatos de Fuerza Patria Chaco.

El dato llamativo es que será la primera vez desde el regreso de la democracia que la UCR no participe electoralmente en la provincia. El sector representado por Miguel Fernández se negó a firmar el acuerdo, a diferencia de Evolución, el espacio que lidera Martín Lousteau a nivel nacional y Pablo Domenichini en lo local.

A su vez se esperan definiciones de la alianza que conformaron Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta, que hará una presentación formal de sus candidatos y enviarán una foto de cara al cierre de listas que culmina este domingo.

Lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria

Taiana, Jorge

Lopez, Jimena

Grabois, Juan

Siley, Vanesa

Palazzo, Sergio

García, Teresa

Pietragalla, Horacio

Propato, Agustina

Moyano, Hugo (hijo)

Díaz, Fernanda

Galmarini, Sebastián

Miño, Fernanda

Yasky, Hugo

Salzman, Marina

Trotta, Nicolás

la-libertad-avanza-confirmo-las-listas-en-la-ciudad-bullrich-encabeza-en-el-senado-y-fargosi-en-diputados-foto-la-libertad-avanza-YA2I7FZ255HO3CYOAVMZ4Q2IUQ

Así quedó la lista de LLA en CABA

Lista Senadores CABA

Patricia Bullrich

Agustin Monteverde

Pilar Ramirez

Carlos Torrendell

Lista Diputados LLA CABA

Alejandro Eduardo Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Mario Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Hector Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams

720 - 2025-08-16T220818.795 Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza. (Foto: X Karina Milei)

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.