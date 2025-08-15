En vivo Radio La Red
emoji
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji del corazón gris en WhatsApp, cuándo usarlo y qué dice la psicología del color

El emoji del corazón gris en WhatsApp esconde un mensaje que muy pocos conocen y que podría cambiar la forma en la que usás la aplicación.

por Redacción A24 |
Qué significa el emoji del corazón gris en WhatsApp, cuándo usarlo y qué dice la psicología del color.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. Entre cambios en la interfaz, funciones de seguridad y nuevas herramientas para personalizar chats, hay un elemento que siempre ha estado presente: los emojis. Aunque la mayoría los usamos a diario, lo cierto es que muchos esconden significados. Y entre todos ellos, uno destaca por su rareza: el corazón gris.

Qué significa el emoji del corazón blanco en WhatsApp, cuándo usarlo y qué dice la psicología del color.

Este emoji, a diferencia del clásico corazón rojo o del popular corazón azul, no transmite un mensaje amoroso directo, sino que tiene un trasfondo más complejo y, en ocasiones, melancólico.

Qué significa el emoji del corazón gris en WhatsApp

Los emojis no son simples dibujos; son un lenguaje visual. La Emojipedia, la fuente más reconocida para entender el significado de estos símbolos, detalla que el corazón gris en WhatsApp está vinculado con estados de ánimo bajos, la vejez, la sabiduría y el conformismo.

Emojis WhatsApp

También puede interpretarse como una señal de espera ante malas noticias o un momento difícil. No siempre tiene una connotación triste: en algunas interpretaciones se asocia con la calma, la tranquilidad y la elegancia, pero igualmente puede reflejar apatía o desgana.

En otras palabras, es un emoji que depende mucho del contexto en el que se use. En un chat entre amigos podría indicar serenidad, pero en una conversación más personal podría transmitir desánimo o resignación.

Emojis en WhatsApp.jpg

La gama de corazones en WhatsApp y sus significados

  • Corazón rojo: amor o romance puro.
  • Corazón naranja: afecto amistoso, cariño entre amigos.
  • Corazón amarillo: amor sincero y amistad verdadera.
  • Corazón morado: amor prohibido u oculto, usado por amantes.
  • Corazón azul: confianza y seguridad.
  • Corazón verde: salud, naturaleza y bienestar.
  • Corazón blanco: amor puro y afecto, también usado en contextos de duelo.
  • Corazón marrón: temas de identidad racial o diversidad cultural.
  • Corazón negro: humor negro, tristeza o dolor profundo.
  • Corazón roto: ruptura amorosa o emocional.
  • Dos corazones rosas (uno más grande): amor en el aire.
  • Dos corazones rosas girando: amor mutuo y correspondido.
  • Corazón latiendo: emoción intensa.
  • Corazón en crecimiento: aumento progresivo del amor.
  • Corazón con estrellas: sentimientos idealizados.
  • Corazón flechado: romance y flechazo, referencia a Cupido.
  • Corazón con cinta amarilla: regalo de amor o amistad.
  • Corazón con venda: sanación emocional o apoyo en momentos difíciles.
Actualización en WhatsApp: nuevos emojis

Cómo y cuándo usar el corazón gris en WhatsApp

  • Mostrar calma y neutralidad en una conversación cargada de emociones.
  • Expresar sabiduría o experiencia en un consejo o reflexión.
  • Transmitir elegancia discreta, sin un exceso de color o efusividad.
  • Compartir un estado melancólico sin ser demasiado explícito.
  • Acompañar mensajes sobre temas serios o delicados, donde otros corazones podrían ser demasiado intensos.

Lo que dice la psicología del color gris

El color gris, en el mundo del diseño y la psicología cromática, se asocia con la neutralidad, la estabilidad y la reserva. Sin embargo, también puede transmitir frialdad o indiferencia.

En el caso del corazón gris en WhatsApp, esta dualidad de significados se refleja perfectamente: puede ser tanto un símbolo de equilibrio como un indicador de distanciamiento emocional.

Emojis WhatsApp.jpg

Un emoji que refleja estados internos

Los expertos en comunicación digital coinciden en que los usuarios tienden a proyectar sus emociones actuales en los emojis que eligen. Así, una persona que atraviesa un momento difícil podría usar el corazón gris para evitar la intensidad de un rojo o un rosa, pero sin dejar de comunicar afecto.

En cambio, alguien que busca un tono formal o sobrio podría usarlo simplemente para mantener una estética visual coherente en sus mensajes.

La evolución de los emojis en WhatsApp

Desde su creación, WhatsApp ha pasado de incluir unos pocos símbolos básicos a ofrecer más de 3.000 emojis en su biblioteca. Este crecimiento responde a la necesidad de reflejar diversidad cultural, emocional y social en la comunicación digital.

En los próximos meses, se espera que la aplicación introduzca nuevos corazones y variaciones de color, lo que podría ampliar aún más la forma en que los usuarios expresan matices emocionales.

