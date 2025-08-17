En vivo Radio La Red
CERRARON LOS COMICIOS

Bolivia ya votó para elegir a su nuevo presidente en un clima de crisis y sin Evo Morales: los favoritos

Bolivia celebró elecciones generales en un contexto de crisis económica e inflación récord. Con el MAS debilitado y sin Evo Morales en la boleta, la oposición se perfila como favorita y el país podría ir a una segunda vuelta en octubre.

Bolivia ya votó y eligió a su nuevo presidente en un clima de crisis económica y sin Evo Morales. (Foto: Reuters)

La jornada electoral en Bolivia transcurrió este domingo con normalidad, en un escenario político marcado por la inflación más alta en cuatro décadas, la ausencia del expresidente Evo Morales y un panorama electoral incierto que podría llevar al país a una segunda vuelta. Con ocho candidatos presidenciales en carrera y un Movimiento al Socialismo (MAS) debilitado, la votación se vive como un momento decisivo en la historia reciente del país.

Una jornada electoral sin Evo Morales

Por primera vez en casi 20 años, las boletas en Bolivia no incluyeron el nombre de Evo Morales. (Foto: archivo)

Por primera vez en casi 20 años, las boletas no incluyeron el nombre de Evo Morales, el exmandatario que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y que fue cofundador del MAS. Morales, de 69 años, fue inhabilitado por las autoridades electorales y denunció lo que calificó como una proscripción política. Incluso llamó al boicot de la elección, aunque su influencia parece haberse reducido en comparación con otros años.

En su lugar, la bandera oficialista recayó en Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, respaldado por el presidente saliente Luis Arce. No obstante, las encuestas previas lo ubicaban muy por detrás de los candidatos opositores, con apenas un 10% de intención de voto sumando a todos los postulantes cercanos al MAS.

La ausencia de Morales abrió un espacio inédito: un electorado que por casi dos décadas sostuvo al partido oficialista ahora aparece fragmentado y en busca de alternativas.

La oposición al frente en Bolivia

De acuerdo con los últimos sondeos, los nombres mejor posicionados fueron los de Samuel Doria Medina, empresario de larga trayectoria política, y Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente interino entre 2001 y 2002. Ambos representan opciones conservadoras, aunque con matices.

El candidato presidencial boliviano Samuel Doria Medina, de la coalición de centroderecha Alianza Unidad, hace un gesto mientras se reúne con sus partidarios en un colegio electoral durante las elecciones generales en Bolivia. (Foto: Reuters)

  • Doria Medina se presentó con un discurso moderado, prometiendo estabilizar la economía en 100 días y recuperar la confianza de los inversores.

  • Quiroga, en cambio, habló de un “cambio radical” y se mostró partidario de reducir el gasto público y distanciar a Bolivia de las alianzas con Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Uno de los nombres mejor posicionados es el de Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente interino entre 2001 y 2002. (Foto: Reuters)

Ninguno de los dos superaba el 30% de apoyo, lo que anticipa una probable segunda vuelta. Según la ley boliviana, un candidato gana en primera vuelta solo si obtiene más del 40% de los votos con una diferencia mínima de 10 puntos respecto al segundo.

La economía, eje de la campaña

El tema dominante de la elección fue, sin dudas, la crisis económica. Bolivia atraviesa un período de inflación interanual del 23% en junio, casi el doble de la registrada a principios de año. A esto se suma la escasez de combustible, la falta de dólares en el mercado y el encarecimiento de los productos básicos.

“Ahora los precios de la canasta familiar están subiendo aceleradamente. Muchos trabajadores informales apenas pueden llegar a fin de mes”, explicó el economista Roger López.

La situación llevó a que incluso sectores históricamente cercanos al MAS se mostraran disconformes. “Cada año la situación empeoró y no hay oportunidad de trabajo”, contó Silvia Morales, comerciante de La Paz, quien aseguró que esta vez votaría por un candidato de la centroderecha.

Votantes indecisos y expectativa por el resultado

Cerca del 25% de los bolivianos seguían indecisos hasta el día de la votación, un dato clave en un proceso donde ningún candidato aparecía como favorito absoluto.

Para Carlos Blanco Casas, profesor de 60 años, estas elecciones representan un punto de inflexión: “Hay necesidad de un golpe de timón. Veo que estas elecciones traen esperanza ante todo”.

El desafío para los partidos opositores será conquistar ese electorado desencantado con el MAS pero aún reticente a dar un giro completo hacia la derecha.

Desarrollo de la votación

Las mesas abrieron a las 08:00 y cerraron a las 16:00 horas. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, la jornada se desarrolló en general con tranquilidad, aunque se registraron incidentes menores en algunos centros de votación.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que las medidas de seguridad funcionaron de manera efectiva e instó a los ciudadanos a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación.

Se estima que los primeros resultados no oficiales comenzaron a conocerse a partir de las 21:00, mientras que el conteo definitivo podría demorar hasta siete días.

Congreso y gobernabilidad

Además de elegir presidente, los bolivianos votaron para renovar el Congreso Nacional, compuesto por 26 senadores y 130 diputados. Los nuevos legisladores asumirán funciones el próximo 8 de noviembre, y el equilibrio de fuerzas será clave para la gobernabilidad del futuro mandatario.

Si se confirma la caída del MAS en las urnas, el nuevo gobierno deberá enfrentar un escenario político inédito: un oficialismo debilitado y una oposición obligada a generar consensos en un país marcado por tensiones sociales y regionales.

La fragmentación en la izquierda

La izquierda boliviana llega a estas elecciones dividida. Por un lado, el MAS respaldó a Eduardo del Castillo, mientras que por otro, Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, decidió postularse de manera independiente tras marcar diferencias con la conducción del partido.

Esta fragmentación no solo debilitó la marca del MAS, sino que también redujo las chances de retener el poder. Los sondeos ubican a ambos postulantes muy por debajo de los conservadores, lo que abre la puerta a que Bolivia viva un giro político tras casi dos décadas de hegemonía progresista.

Criptomonedas y estrategias de supervivencia

La crisis económica también trajo consigo fenómenos inéditos en la vida cotidiana. Con el dólar escaso y los precios en alza, muchos bolivianos comenzaron a utilizar criptomonedas como forma de resguardar ahorros o realizar operaciones comerciales.

“Es la única forma que encontramos para proteger lo poco que tenemos”, admitió un pequeño comerciante de El Alto. Este fenómeno, aunque incipiente, refleja el nivel de desconfianza hacia la moneda local y las instituciones financieras.

Lo que está en juego

Para la analista Glaeldys González Calanche, de Crisis Group, la elección marca un punto de inflexión: “El grueso de los bolivianos lo ve como un momento clave y decisivo para llevar al país a la recuperación económica. Con un MAS debilitado, el futuro político podría reconfigurarse radicalmente”.

En este marco, el resultado no solo definirá quién gobernará Bolivia los próximos cinco años, sino también si el país inicia un ciclo de cambio político o si logra recomponer la hegemonía del MAS sin su líder histórico en la boleta.

Con información de Reuters

