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Diego Santilli
Javier Milei
Críticas a Kicillof

"Milei les va a volver a ganar": Santilli anticipó una victoria del oficialismo sobre Kicillof en 2027

El nuevo jefe de Gabinete respaldó la gestión del presidente, cuestionó con dureza al mandatario bonaerense y anticipó una revisión de las áreas bajo su órbita tras asumir el cargo. También sostuvo que la inflación de junio podría ubicarse por debajo del 2%.

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Tenemos un presidente con convicción y decisión y con un plan claro en su cabeza

"Tenemos un presidente con convicción y decisión y con un plan claro en su cabeza", destacó Santilli sobre Milei. (Foto: archivo)

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró esta noche que "Milei le va volver a ganar" en una futura contienda electoral al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y atribuyó esa posibilidad al respaldo que, según consideró, mantiene el Gobierno pese al esfuerzo económico que atraviesa la población.

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El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete - (Foto: Archivo)

En declaraciones a La Nación+, el jefe de Gabinete afirmó que no existe voluntad de regresar a experiencias políticas anteriores y afirmó que una posible victoria libertaria se daría “porque la gente está haciendo un esfuerzo enorme" y "no quiere volver atrás”.

Santilli también dirigió duras críticas al gobernador bonaerense. “Axel Kicillof fue el peor ministro de Economía, nos dejó un desastre en YPF. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

"Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Santilli sobre Axel Kicillof. (Foto: archivo)

Además, cuestionó al espacio político que integra el mandatario provincial y señaló: “Es el grupo que nos llevó a la pobreza extraña: 54% de pobres, 20% de indigentes. 60% de los niños estaban en la pobreza”.

La transición en la Jefatura de Gabinete

Santilli también se refirió a la imagen difundida junto a Manuel Adorni durante el traspaso de funciones y negó que existiera un mensaje político detrás de la fotografía: “Jefe de gabinete entrante y saliente. Es una despedida de una persona que lo acompañó desde su origen”, explicó.

Consultado sobre la situación de los trabajadores dentro de Jefatura de Gabinete que habrían prestado tarjetas de crédito a Adorni, el funcionario adelantó que analizará el funcionamiento de todas las áreas bajo su responsabilidad.

“Recién hoy entre a la oficina, voy a analizar a todos los funcionarios y vamos a armar el equipo. Las dos grandes áreas con (Ignacio) Devitt y (Gustavo) Coria ya las tenemos. Después iremos viendo todas las áreas que tenía jefatura de Gabinete. Desconozco los nombres, no sé los detalles, pero voy a mirar todo, por supuesto”, señaló.

Reformas e inflación

Además, el jefe de Gabinete defendió el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional y destacó el liderazgo del presidente. “Tenemos un presidente con convicción y decisión y con un plan claro en su cabeza. Mi diálogo debe ser para lograr las reformas", expresó.

Además, ponderó algunas de las decisiones políticas tomadas por la administración actual. "Entendimos que la Argentina necesitaba un régimen de inversiones porque si no el capital se va a Chile y a Perú. Ahora sacamos el Súper RIGI. Más de mil millones de dólares (en inversión). La ley penal juvenil. El dialogo con concepto. La gente no aguanta más el chamuyo porque con eso no come”, afirmó.

Santilli destacó las reformas que se consiguieron en el Congreso. (Foto: archivo)

Santilli destacó las reformas que se consiguieron en el Congreso. (Foto: archivo)

En materia económica, Santilli se mostró optimista respecto de la evolución de los precios y sostuvo que la inflación de junio podría perforar el umbral del 2%.

“Todas las consultoras dan que estaríamos quebrando el 2%. Hay que esperar los datos del Indec. Ojalá quiebre porque es el camino. Los salarios empiezan a recuperar porque la inflación baja y ahí se empieza a salir hacia adelante", concluyó.

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