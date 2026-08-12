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ACERCAMIENTO

Macri se comunicó con Karina Milei y habrá una reunión clave entre el PRO y LLA para avanzar en un acuerdo electoral

Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, por el PRO, se reunirán este jueves con Diego Santilli, en representación del Gobierno, en Casa Rosada para avanzar en las conversaciones de cara a 2027.

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Macri y Karina Milei retomaron el diálogo y acordaron avanzar en una mesa política entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. (Foto: A24).

Macri y Karina Milei retomaron el diálogo y acordaron avanzar en una mesa política entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. (Foto: A24).

Tras varios meses de tensión y cuestionamientos cruzados, Mauricio Macri y Karina Milei retomaron el diálogo político. El expresidente y la secretaria general de la Presidencia mantuvieron una conversación telefónica el lunes, que se extendió durante unos 30 minutos, y acordaron avanzar en una mesa política entre La Libertad Avanza y el PRO.

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Según trascendió a medios de comunicación, el contacto fue revelado por Macri en un chat de su mesa chica partidaria y derivó en la decisión de designar interlocutores para comenzar a reconstruir el vínculo entre ambos espacios.

Por el PRO participarán Cristian Ritondo, titular del bloque de Diputados, y Fernando de Andreis, secretario general del partido a nivel nacional. Por el Gobierno, el encargado de coordinar las conversaciones será Diego Santilli, quien recibirá este jueves a ambos dirigentes en la Casa Rosada.

El acercamiento se produce a un año de las elecciones presidenciales de 2027 y después de meses en los que la relación entre el PRO y el oficialismo estuvo marcada por diferencias. Sin embargo, el bloque macrista mantuvo su respaldo a distintas iniciativas del Gobierno en el Congreso.

Por ahora, no existe un acuerdo para una alianza electoral nacional. La posibilidad de una convergencia entre ambos espacios aparece con mayor fuerza en la provincia de Buenos Aires, aunque desde el entorno de Macri plantean que primero habrá que esperar cómo avanzan las conversaciones políticas.

El acercamiento después de casi un año

La última reunión presencial entre Macri y Milei había sido el 31 de octubre de 2025, en la Quinta de Olivos. El encuentro se produjo durante una reorganización del Gabinete que terminó con la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.

En aquella oportunidad, Macri había planteado sus reparos frente a la designación de Adorni, a quien definió como un funcionario sin experiencia y calificó el nombramiento como una decisión desacertada.

La relación volvió a mostrar señales de distancia meses después. Durante la cena de la Fundación Libertad, a fines de abril, ambos dirigentes coincidieron públicamente pero ni siquiera se saludaron.

Los cuestionamientos de Macri a Milei

Durante mayo, Macri profundizó sus críticas al funcionamiento del Gobierno. En una exposición en la Universidad Austral, cuestionó la “intolerancia a la crítica” que, según sostuvo, existe dentro del oficialismo y reclamó una gestión basada en equipos y capacidad de ejecución.

En ese contexto, también cuestionó el estilo de liderazgo de Milei y afirmó que el Presidente “se siente como un profeta”. El expresidente advirtió además sobre los riesgos de los liderazgos personalistas y sostuvo que la Argentina había vuelto a elegir “el lado del caudillo que los salve”.

Pese a esas diferencias, Macri insistió en que el PRO continúa respaldando el proceso iniciado por el Gobierno. En un acto partidario en Vicente López, sostuvo que “la crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio”.

En la misma línea, el PRO difundió el documento “Manifiesto Próximo Paso”, en el que planteó que acompañar el cambio no implica respaldar todas las decisiones del oficialismo y cuestionó las actitudes de “soberbia” y “arrogancia” dentro del Gobierno.

El caso Adorni, uno de los principales puntos de conflicto

Uno de los mayores focos de tensión entre Macri y el Gobierno fue la situación de Manuel Adorni, a partir de la investigación sobre su patrimonio.

A medida que avanzó el caso y el Gobierno decidió mantener al jefe de Gabinete en su cargo, Macri endureció su postura y sostuvo: “El PRO no cambió de opinión. Mantener a Adorni destruye el cambio”.

También cuestionó recientemente el rumbo económico y afirmó que el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno es “de mala calidad” porque, según consideró, no permite generar condiciones suficientes para la inversión.

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