En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Peronismo
Victoria
COMICIOS BONAERENSES

El peronismo confirmó la ventaja en las elecciones: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"

Sebastián Galmarini, vocero de Fuerza Patria, remarcó que el oficialismo provincial está ante "un escenario de triunfo, bastante importante" y confirmó que con los resultados provisorios "podemos confirmar que es un triunfo" del peronismo.

El peronismo confirmó la ventaja en las elecciones: Estamos en un escenario de triunfo bastante importante

Sebastián Galmarini, vocero de Fuerza Patria, adelantó esta noche que el oficialismo provincial está ante "un escenario de triunfo, bastante importante" y confirmó que con los resultados provisorios "podemos confirmar que es un triunfo" del peronismo.

Leé también Contundente victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses: ganó por 13 puntos de diferencia
contundente victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses: gano por 13 puntos de diferencia

"Creemos que estamos en un escenario de triunfo, bastante importante", anticipó Galmarini del Frente Renovador desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, aunque remarcó: "Tenemos que esperar hasta las 21" para conocer el escrutinio oficial.

"Pero sí tenemos resultados provisorios que pudimos ir recabando, podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria", adelantó y destacó lo "central" que fue lograr la "unidad" del peronismo para llegar a esa diferencia.

Kicillof

"Estamos muy contentos , no solamente por la tasa de participación que fue importante", contó y reconoció que "teníamos la duda de lo que venía sucediendo en otras provincias" respecto a la baja participación de la ciudadanía. "Así que muy contentos", manifestó.

Por otro lado, la Jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires y también vocera de Fuerza Patria, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó la "jornada electoral ejemplar" y remarcó que "hemos tenido una elección bonaerense que se desarrolló en orden, en paz".

"Ese es un acto de honor para la democracia", subrayó y agradeció la tarea de fiscales, fuerzas de seguridad y de la Junta Electoral bonaerense. "Muy especialmente a todos los bonaerenses que se acercaron a decirle que sí a la democracia", amplió el agradecimiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Peronismo Victoria Elecciones
Notas relacionadas
Elecciones bonaerenses: el radicalismo y el peronismo no K buscan saltar la grieta y dar un batacazo en provincia
Javier Milei en el búnker de LLA: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo"
Sebastián Pareja reconoció la derrota de LLA en Provincia: "Este resultado no es el que uno espera"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar