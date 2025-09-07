El peronismo confirmó la ventaja en las elecciones: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"

Por otro lado, la Jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires y también vocera de Fuerza Patria, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó la "jornada electoral ejemplar" y remarcó que "hemos tenido una elección bonaerense que se desarrolló en orden, en paz".

"Ese es un acto de honor para la democracia", subrayó y agradeció la tarea de fiscales, fuerzas de seguridad y de la Junta Electoral bonaerense. "Muy especialmente a todos los bonaerenses que se acercaron a decirle que sí a la democracia", amplió el agradecimiento.