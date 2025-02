El PJ que preside Cristina Kirchner rechazó el decreto de nombramiento de los jueces de la Corte

"Ministro Cúneo Libarona; ya lo creo que la Constitución Nacional es clara en su art. 99. Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto", escribió Doñate que además es senador.

Según sostiene Doñate, el artículo 99 inciso. 4 de la Constitución del 94 establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todo los integrantes del Poder Judicial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/p_justicialista/status/1894770991777137080&partner=&hide_thread=false “Ministro, lea la Constitución que no muerde”.



Pronunciamiento del Secretario de Justicia del Partido Justicialista. https://t.co/acnqh3n5Bn — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 26, 2025

"El inc. 19 del mismo artículo, invocado por Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable ya que sólo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc… Confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y no entender la Constitución Nacional", justificó.

"De aplicarse el criterio interpretativo forzado del gobierno, que se niega a aceptar la literalidad de la letra constitucional, llegaríamos a la locura de sostener que no sólo los jueces, sino también los legisladores, seríamos empleados del Poder Ejecutivo, porque es el Estado quien paga nuestras dietas", agregó y acusó al gobierno de estar confundiendo "Estado con Gobierno".