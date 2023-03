"El objetivo es optimizar el servicio y generar que la empresa tenga un mejor servicio a los usuarios", plantean. Esto se logrará monitoreando de cerca las obras pendientes y fundamentalmente la operación de atención al cliente para bajar los tiempos de reclamos de los usuarios.

Según explica Ferraresi en privado, en los distritos más densamente poblados la recaudación de la compañía no es mala y existen algunas obras chicas que se pueden hacer para optimizar el servicio. ¿Será posible realizarlo? "Si no hubiera nada para hacer, no se mete", asegura un funcionario de su confianza.

Hasta ahora no hubo contactos formales entre el nuevo interventor y las autoridades de la compañía.

Por otro lado, Ferraresi quiere evaluar las condiciones administrativas de la empresa y monitorear la evolución del proceso de venta. El compromiso que mantuvieron con Sergio Massa y Flavia Royón es dar semanalmente un reporte de los avances.

"Tiene la espalda política de ser intendente de uno de los 16 distritos de Edesur y además fue gerente de una empresa eléctrica", explican en el ministerio de Economía para justificar su nombramiento. Fue Gerente General de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EEBiSA); es una compañía con participación mayoritaria del Estado dedicada a la ejecución de los proyectos energéticos.

"Se profundiza mucho más que si fuera un simple veedor. Nos va a dar un mapeo de la situación real. No es lo mismo lo que puedan reportarle a la secretaria", explican desde energía.

Hoy están viendo que, por ejemplo, los operadores van y no tienen insumos para dar respuesta a la necesidad de los usuarios. Esto va a exponer aún más la situación y sería de fácil resolución.

Desde el Gobierno estiman que cada siete usuarios que reportan fallas en Edesur hay uno de Edenor. Las dos compañías, indican, tienen el mismo cuadro tarifario. "Pero uno sumó cuadrillas y el otro no", se quejan.

"La intervención fue una decisión del ministro de Economía. Hay que dar una respuesta. Se fue elevando más a medida que escaló el conflicto. La empresa venía diciendo que tuvieron el mejor verano en décadas y que solo el 3% se quedó sin luz", reportan desde el minsiterio.

El principal objetivo de la nueva gestión es reenfocar las obras. Esto es poder fortalecer las prioridades en los distritos más densamente poblados. Traducción: que el dinero de obras y los turnos de ejecución vayan para el sur del conurbano y no para otras zonas. En ese sentido, Ferraresi tiene un plan de obras en la cabeza para focalizar en algunos distritos de Edesur. Son aquellos en que el peronismo tiene su bastión electoral y donde los cortes de luz más malestar generan en la gente.