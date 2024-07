El PRO de Mauricio Macri tomó una drástica decisión respecto al Gobierno de Milei

"Esta mañana se llevó a cabo la elección de autoridades de la Asamblea del PRO concluyendo la etapa de renovación de los órganos de gobierno partidario. Además, la Asamblea se pronunció en contra de la fusión con otros partidos políticos", informaron fuentes partidarias. En ese sentido, resultó electo como presidente de la Asamblea el diputado y exindentendente de Pinamar Martín Yezza.

El Comunicado de la Asamblea del PRO

"Desde hace veinte años, el PRO tiene un objetivo claro: promover el cambio que mejore la vida de los argentinos. Como siempre lo hicimos, el PRO reafirma su compromiso y su vocación por ser protagonista de la transformación de la Argentina", dice el comunicado.

"El PRO es consciente del sacrificio que están realizando los argentinos y entiende la complejidad social y económica del momento. Por eso, seguimos trabajando para proponer las mejores soluciones y conformar los mejores equipos que aseguren la libertad de cada argentino para elegir su proyecto de vida y prosperar", aclararon.

Patricia Bullrich abandonó la Asamblea en disconformidad con dicha decisión.

También se fue antes la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri, argumentando que tenía que ir a la sesión del Senado. Sin embargo, expresó su posición: "Lo único que se está debatiendo acá es quien va a tener la lapicera para negociar con LLA el frente electoral del año que viene. Hay una postura de fusión absoluta y otra de mantener cierta “autonomía especulativa” para poder conversar con más poder los apoyos y las alianzas electorales del año que viene", criticó.

"Nuestro cambio no es el que propone la LLA. Nosotros siempre estuvimos en contra de los populismos, no hay populismos buenos y populismos malos. No cuenten conmigo para olvidarme de nuestros principios", aclaró.