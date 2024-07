Dura respuesta de Patricia Bullrich a Macri: "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino"

bullrich.png

“El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”, planteó en su carta.

Y amplió: “Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”.

bullrich 2.png

La reunión de la Asamblea del PRO se desarrolla, desde las 10, en el Hotel Abasto, con la presencia de 2000 dirigentes del partido. La convocatoria es para renovar las autoridades de la entidad. En un acuerdo político de palabra sellado a principios de año, Macri consensuó con Bullrich que él sería presidente del Consejo Directivo del PRO, mientras que la ministra presidiría la Asamblea. Sin embargo, ese pacto se diluyó.

Al inicio de su posteo, la funcionaria argumentó su alineamiento con La Libertad Avanza, y dijo que apoyó a Milei “porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”. “Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza”, indicó.

“Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo. Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable”, amplió.

milei bullrich loan.jpg Patricia Bullrich ratificó su apoyo a Milei en plena interna con Macri por el PRO

Además, se refirió a su rol como ministra de Seguridad, y destacó: “Me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien”.

“Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes”, finalizó.

Con Macri a la cabeza, el PRO se rebela y pide que Milei pague la deuda por Coparticipación a CABA

El expresidente Mauricio Macri le envió un mensaje este miércoles a Javier Milei en medio de la deuda por la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires mantiene con la Nación. "Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente", sostuvo el líder del PRO en su cuenta de la red social X.

"Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases", añadió Macri.

macri.png

En la misma línea, sostuvo: "Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires".

Asimismo, Macri afirmó: "No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones".

"El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", concluyó en su comunicado.